Spalletti vicino al rinnovo con la Juventus: due opzioni di contratto e stipendio fino a 6 milioni. Potrebbe essere uno dei più pagati

Come potrebbe cambiare la classifica degli allenatori più pagati in serie A con il rinnovo di Spalletti

Il possibile rinnovo di Luciano Spalletti potrebbe modificare in modo significativo la classifica degli allenatori più pagati della Serie A. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa sportiva, la dirigenza bianconera avrebbe già incontrato l’allenatore per definire i dettagli del nuovo accordo. La qualificazione alla prossima Champions League resta un fattore importante, perché garantirebbe alla società circa 70 milioni di euro di ricavi, ma non rappresenta l’unico elemento che inciderà sulla decisione finale. Il rinnovo non sembra in discussione. Piuttosto, sul tavolo ci sarebbero due possibili formule contrattuali con cifre diverse che potrebbero incidere anche sulla graduatoria degli stipendi degli allenatori del campionato italiano.

Le due ipotesi di rinnovo per Spalletti

La prima ipotesi, considerata quella più probabile, prevede un prolungamento fino al 2027 con opzione a favore della Juventus per estendere il contratto di un ulteriore anno. In questo scenario lo stipendio del tecnico sarebbe pari a circa 6 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungerebbe un milione di bonus legati a obiettivi considerati raggiungibili. La seconda opzione sarebbe invece più semplice dal punto di vista contrattuale. In questo caso il club firmerebbe direttamente un accordo biennale fino al 2028 con uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione. La differenza tra le due formule riguarda quindi non solo la durata del contratto ma anche la posizione che Spalletti assumerebbe nella classifica degli allenatori più pagati della Serie A.

La classifica attuale degli allenatori più pagati

Nella stagione 2025/2026 la graduatoria degli stipendi degli allenatori della Serie A vede in testa Antonio Conte, che guida il Napoli con un ingaggio stimato di circa 8 milioni di euro netti a stagione. Alle spalle del tecnico dei partenopei troviamo Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Milan, con uno stipendio di circa 5 milioni di euro netti. La stessa cifra viene attribuita anche a Gian Piero Gasperini, che ha iniziato una nuova esperienza alla guida della Roma.

Subito dietro il podio si colloca un gruppo di allenatori con ingaggi più contenuti ma comunque rilevanti nel panorama del campionato italiano. Tra questi figura Vincenzo Italiano al Bologna con circa 3 milioni di euro netti a stagione. Nella fascia successiva troviamo Cristian Chivu all’Inter e Maurizio Sarri alla Lazio con circa 2,5 milioni di euro.

Come cambia la classifica con il rinnovo a 6 milioni

Se la Juventus dovesse scegliere la prima opzione contrattuale, con uno stipendio da 6 milioni di euro più bonus, Luciano Spalletti diventerebbe immediatamente il secondo allenatore più pagato della Serie A. In questa ipotesi la classifica vedrebbe:

Antonio Conte al primo posto con 8 milioni Luciano Spalletti al secondo posto con circa 6 milioni Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini a quota 5 milioni

Il nuovo contratto porterebbe quindi l’allenatore bianconero davanti a due tecnici di grande esperienza come Allegri e Gasperini.

L’ipotesi del contratto da 5 milioni

Se invece la Juventus optasse per la seconda soluzione, cioè il rinnovo fino al 2028 con uno stipendio da 5 milioni netti a stagione, Spalletti entrerebbe comunque nella fascia più alta degli allenatori del campionato. In questo scenario il tecnico condividerebbe la seconda posizione con Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. La graduatoria resterebbe quindi guidata da Antonio Conte con 8 milioni di euro, mentre alle sue spalle si formerebbe un gruppo di allenatori con lo stesso livello di stipendio.