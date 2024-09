Sinner in finale agli Us Open contro Fritz, dove vederla in Tv e quanto può vincere: montepremi record

Jannik Sinner elimina il britannico Draper e conquista la finale degli Us Open, prima nella storia per un azzurro, dove incontrerà il n.12 al mondo Taylor Fritz

Fonte: ANSA Jannik Sinner nella semifinale contro Jack Draper

Jannik Sinner torna a fare parlare il campo e mette a tacere tutte le speculazioni su di lui. Agli Us Open il fuoriclasse di San Candido si conferma il numero 1 del mondo conquistando la seconda finale di un Grande Slam in carriera, dopo quella vinta in Australia a inizio anno. Con l’arrivo in fondo all’ultimo Major della stagione il 23enne altoatesino sfata l’ennesimo tabù del tennis italiano diventando il primo azzurro a giocarsi il trofeo a Flushing Meadows e allarga le distanze dagli inseguitori per la vetta della classifica Atp.

Us Open, dove vedere la finale Sinner-Fritz

Sinner si qualifica alla finale battendo l’amico di doppio, il britannico n.25 Jack Draper, dopo oltre tre ore di gioco per 7-5, 7-6, 6-2, e spazza via le polemiche sulla sua positività al doping, causata da un errore del fisioterapista.

All’ultimo atto dello Us Open, l’azzurro troverà lo statunitense Taylor Fritz, che ha eliminato in cinque set il connazionale Frances Tiafoe. Il numero 12 Atp è alla sua prima finale in un Grande Slam, ma avrà dalla sua la spinta del tifo di casa dell’Arthur Ashe, soprattutto perché erano 15 anni che un tennista statunitense non arrivava in fondo a un Major.

“Siamo in America, siamo a New York e giochiamo contro un americano, quindi sicuramente il pubblico sarà un po’ più dalla loro parte – ha dichiarato nel post partita Sinner – Ma è normale. È come quando gioco in Italia, no, è un po’ lo stesso. Quindi lo accetterò. Ho la mia squadra e le mie persone che mi sono vicine. Nella mia mente, so che ci sono molte persone che guardano da casa dall’Italia, e che è giusto ricevere un po’ di sostegno da loro”.

In conferenza stampa, Sinner ha rassicurato i tifosi sulle condizioni del polso sul quale ha subito una storta cadendo in campo in semifinale: “Sì, il fisioterapista ha migliorato la cosa molto velocemente in campo, quindi all’inizio mi sentivo bene. Poi è passato giocando, il che è positivo. Vediamo come sarà domani quando farà freddo. Sarà una sensazione diversa. Spero che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Sono abbastanza rilassato, perché se è qualcosa di brutto, lo senti, no, subito un po’ di più. Sì, vediamo come va”.

Soltanto due i precedenti tra il 23enne di San Candido e il 26enne di San Diego, entrambi a Indian Wells: il primo nell’ottobre 2021 finito in favore dello statunitense, il secondo vinto lo scorso anno dall’azzurro.

La finale dello Us Open sarà trasmessa dalle 20, ora italiana, di domenica 8 settembre, per gli abbonati da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 del decoder Sky. La sfida potrà essere vista anche in streaming su Skygo e Now.

Quanto vale la vittoria a Flushing Meadows

Sul cemento blu del Queens, Jannik Sinner ha superato virtualmente la soglia dei 10mila punti e, con il biglietto delle Atp Finals di Torino già in tasca, potrebbe chiudere quasi matematicamente l’anno al primo posto del ranking. Ma oltre ai punti, l’altoatesino potrebbe guadagnare una cifra il doppio più alta di quella raccolta fino a qui dal montepremi record degli Us Open, il più ricco della storia del tennis.

Gli organizzatori del Major di New York hanno messo in palio quest’anno un prize money totale di 75 milioni di dollari, aumentato del 15% rispetto al 2023, così suddiviso:

1° turno – 100mila dollari

2° turno – 140mila dollari

3° turno – 215mila dollari

Ottavi di finale – 325mila dollari

Quarti di finale – 530mila dollari

Semifinale – 1 milione di dollari

Finale – 1,8 milioni di dollari

Vincitore – 3,6 milioni di dollari

Fin qui Sinner ha dunque incassato 1,8 milioni di dollari, che potrebbero diventare 3,6 milioni in caso di vittoria contro Fritz, ingrossando il bilancio di 24 milioni di euro guadagnati soltanto in premi dal campo in questa stagione da record.