L’ATP Finals 2025 ha mostrato come un grande evento sportivo possa diventare leva per misurare lo stato di un intero settore. A Torino, tra pubblico record e investimenti istituzionali, il torneo ha messo in evidenza non solo la forza del brand tennis in Italia, ma anche la capacità del territorio di produrre ricadute economiche significative. Inseriti nel quadro più ampio tracciato dalla FITP, i numeri dell’edizione 2025 mostrano un movimento che cresce in modo coerente e che sta acquisendo un ruolo stabile nel panorama sportivo nazionale.

I dati delle ATP Finals 2025 a Torino

Il presidente federale, Angelo Binaghi, durante la conferenza stampa conclusiva dell’evento ha riportato alcuni dati dell’ATP Finals Torino 2025.

Gli spettatori complessivi sono stati 230.000, circa il doppio rispetto alla prima edizione torinese tenutasi nel 2021. La composizione del pubblico (con una prevalenza nazionale rispetto alla componente internazionale, dato il 18,1% di spettatori stranieri) mostra come la domanda di tennis nel contesto italiano ha una buona base interna.

Il dato è rilevante perché, in altri grandi eventi sportivi in Italia, l’internazionalizzazione del pubblico è spesso decisiva: in questo caso il modello sembra orientato sulla partecipazione domestica. Inoltre, la crescita rispetto al 2021 mostra che il format e la location hanno saputo trasformarsi da esperimento (in condizioni complicate) a manifestazione stabile.

Anche l’attenzione statale agli eventi del tennis è aumentata. Binaghi ha riferito che lo Stato ha erogato 13,7 milioni di euro a supporto dell’evento e l’extra-gettito fiscale generato è stato vicino a 100 milioni di euro. Per un impatto economico totale, che secondo studi di Boston Consulting Group collegati all’evento, sfiora i 600 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’indotto occupazionale, sono stati generati 4.152 posti di lavoro tra diretti e indiretti per l’edizione 2025. Sul versante delle attività parallele ai match, gli “eventi off” promossi da Regione Piemonte, Comune di Torino e FITP hanno registrato circa 15.000 presenze complessive.

La crescita strutturale del tennis in Italia

Gli ottimi numeri che ha registrato l’Atp Finals di Torino e gli eventi correlati, vanno infatti letti alla luce del contesto più ampio del movimento tennistico italiano. Secondo il “Report Tennis e Padel 2024” della FITP, nel dicembre 2024 il totale dei tesserati era pari a 1.151.769 unità, segnando un incremento del 266 % rispetto al 2020.

Tra il 2019 e il 2023 i tesserati sono aumentati del 136%. Per quanto riguarda i circoli affiliati, nel 2024 erano 4.096, distribuiti con 1.834 al Nord, 1.106 al Centro e 1.156 al Sud Italia. Gli impianti registrati erano 9.323 campi da tennis e 4.982 da padel. L’attività agonistica è testimoniata dal numero di tornei organizzati: nel 2024 sono stati 6.352 tornei di tennis con 439.961 giocatori coinvolti.

Sul fronte inclusione, la federazione segnala 199 circoli affiliati con attività per tennis e padel in carrozzina (+226 % rispetto al 2018) e 586 atleti disabili (+197 % rispetto al 2018).

Anche la formazione delle figure tecniche è cresciuta considerevolmente: nel 2024 l’Istituto di Formazione “Roberto Lombardi” ha organizzato 332 corsi con 16.060 partecipanti, gli insegnanti sono diventati 13.951 (+65%) e gli ufficiali di gara 9.994 (+225% nel decennio). Il quadro è dunque coerente: il movimento non solo cresce nei numeri dei praticanti, ma anche sul versante federativo-organizzativo e infrastrutturale.

Dall’evento all’impatto sociale e mediatico

La manifestazione di Torino ha avuto ricadute che vanno oltre il campo. Sul fronte mediatico, l’edizione 2025 ha alimentato la visibilità del tennis in Italia, posizionando lo sport a un livello di attenzione più alto rispetto a pochi anni fa. Il bilancio di fine torneo della FITP, come riferito da Binaghi, sottolinea che l’impatto sociale (studio da parte di Open Economics) è superiore all’anno precedente e valeva 386 milioni di euro.

E la città di Torino ne beneficia, diversificando i suoi ingressi economici con un turismo sportivo che va al di là delle squadre di calcio. Gli eventi off hanno contribuito al coinvolgimento dei cittadini e delle comunità locali. Un esempio: il Fan Village e le iniziative parallele hanno registrato, secondo la Camera di Commercio di Torino, oltre 700 partecipanti ai tour guidati in provincia e 40.000 presenze complessive durante l’ultima edizione.

Quali sfide restano aperte

Nonostante i dati incoraggianti, il percorso verso una stabilizzazione e un ulteriore salto di qualità non è privo di ostacoli.

La distribuzione territoriale dei circoli mostra uno squilibrio, tipico dello sviluppo sociale ed economico italiano. Il Nord concentra la maggior parte delle strutture affiliate, mentre al Centro e al Sud i numeri sono inferiori. Mantenere e potenziare l’attività agonistica, formativa e infrastrutturale in regioni meno sviluppate è una priorità.

Sul fronte dell’organizzazione dell’evento, la sostenibilità economica resta cruciale: lo Stato ha contribuito con 13,7 milioni di euro per le Finals 2025, con un extra-gettito fiscale dichiarato di circa 100 milioni. Come ha affermato Binaghi, “nei prossimi mesi crediamo che potremo anche paragonare in modo costruttivo gli impatti generati da questa manifestazione rispetto ad altre di rilievo mondiale che si terranno in Italia”.