Serie A e Champions: ora si vede tutto a prezzo scontato

Come vedere tutto il calcio a prezzo ridotto

Il calcio è tornato ed è già entrato nel vivo. Parliamo tanto di campionato quanto di Champions League, tra polemiche, risultati inaspettati e prime sorprese in campo internazionale. Al di là di quanto accade sul terreno di gioco, però, il grande dubbio permane nella mente degli italiani, ed è sempre lo stesso: come vedere tutto?

I costi sono generalmente aumentati e, considerando la suddivisione delle concessioni, è ufficialmente impossibile vedere tutto con un solo abbonamento. Non è però detto che si debba pagare cifre particolarmente elevate. Il mercato offre infatti alcune soluzioni interessanti e l’ultima arrivata è quella proposta da Tim, che di seguito analizziamo.

Sono due i pacchetti proposti ai nuovi abbonati da TimVision, che garantisce tanto la serie A quanto la Champions, l’Europa League e la Conference. A ciò si aggiungono poi altri campionati, differenti sport e un ricco pacchetto di film e serie TV.

Pacchetto Calcio e Sport

Partiamo con la prima offerta, TimVision Calcio e Sport, che permette di potenziali clienti di accedere con un click, approfittando anche dell’attivazione gratuita. Compreso nel prezzo, che di seguito riportiamo, c’è tutto il calcio offerto da DAZN, che comprende serie A, serie B, Liga, il meglio dell’Europa League (il che comprende sempre le italiane, ndr) e la Conference League.

E chi tifa una squadra in Champions League o semplicemente vuole seguire i match internazionali? Il pacchetto si completa grazie a Infinity+. Come se non bastasse, poi, accesso gratuito per sei mesi ad Amazon Prime, il che apre le porte delle gare esclusive settimanali di Champions che la piattaforma vanta. Si ricorda, però, che quest’ultima opzione è garantita soltanto a chi installa anche una connessione fissa TIM.

Il costo dell’offerta è di appena 30.99 euro al mese, decisamente convenente, considerando il solo costo mensile di DAZN, che parte proprio da tale cifra minima per i nuovi abbonamenti proposti in questa stagione, che hanno fatto registrare un netto aumento.

Pacchetto Gold e costo extra DAZN

La seconda opzione è TimVision Gold, che ha un costo di 35.99 euro al mese fino al 31 dicembre 2023, per poi aumentare fino a quota 46.99 euro. Anche in questo caso non è previsto un costo di installazione e a differenziare l’offerta dall’altra già presentata è l’intrattenimento streaming. Si parla di serie TV e film offerti da Netflix (Piano Standard, ndr) e Disney+. Ecco le grandi aggiunte, che si affiancano a Infinity+, DAZN e Amazon Prime (per i primi sei mesi, installando una connessione fissa TIM, ndr).

Nel presentare queste due offerte, però, è necessario precisare un aspetto molto rilevante. Abbiamo citato i nuovi abbonamenti DAZN, che propone prezzi rivisti al rialzo quest’anno, con opzioni di risparmio in caso di sottoscrizione di un abbonamento annuale, scandito da 12 rate mensili. È inoltre attiva una differenziazione di prezzo per chi intende vedere gli eventi sportivi su due dispositivi in contemporanea. Ecco, nel caso di TimVision, ciò che viene offerto è l’abbonamento base. Per accedere a tale opzione, dunque, si dovrà pagare una quota extra di 5 euro mensili per aprire le porte di DAZN Plus.