Amazon, ora è ufficiale: pubblicità su Prime Video

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: iStock Amazon cambia l'abbonamento: si pagherà per disattivare le pubblicità

La strategia dei servizi streaming con pubblicità ha largamente preso piede, prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo. Una soluzione che mira a tutelare il numero dei propri iscritti e, al tempo stesso, aumentando il costo degli abbonamenti standard e premium.

Un nuovo colosso si aggiunge all’elenco di quelli che hanno ceduto alla tentazione della pubblicità. Si tratta di Amazon, precisamente del suo servizio Prime Video, compreso nell’abbonamento omnicomprensivo che consente di accedere alle spedizioni rapide e gratuite, e non solo. Di questo si era già parlato negli ultimi mesi ma ora arriva l’ufficialità da parte del colosso.

Prime Video: abbonamento standard con pubblicità

L’opzione pubblicitaria giunge anche su Prime Video, alla fine. Una strada aperta da Netflix, non senza polemiche. Se è vero infatti che è semplicemente possibile ignorare tale opzione, nel caso in cui non si fosse interessati, è innegabile come questa strategia sia stata messa in atto in maniera cronologicamente sapiente per facilitare l’accettazione generale dei nuovi aumenti.

Ormai quasi ogni anno gli utenti si ritrovano a fronteggiare una manciata d’euro mensili extra che, sommati, raggiungono un bel gruzzoletto mensile e annuale. È ormai abitudine diffusa quella di disattivare e riattivare i servizi streaming, a seconda delle proposte del mese.

Prime Video è però differente da questo punto di vista. Per quanto infatti si offra una soluzione mensile, quella annuale è ancora fin troppo conveniente rispetto alla concorrenza per non accettarla. Si risparmiano due mesi e si ottengono numerosi servizi, dalle spedizioni, con accesso ai Prime Day, Black Friday e altre offerte, a Prime Video, dal cloud ad Amazon Music.

>>> Puoi attivare gratis 30 giorni di prova gratuita cliccando qui <<<

Considerando dunque il prezzo favorevole, c’era davvero bisogno di un’opzione con pubblicità? La risposta è sì, guardandola sotto l’aspetto della volontà di profitto aziendale, e il motivo è presto spiegato. Se è vero che Netflix ha aumentato i costi e offerto un abbonamento con spot a tariffe ridotte, Amazon trasformerà invece l’account base in uno con pubblicità, richiedendo di default più soldi ai propri utenti per disattivarle.

Nuovi costi Prime Video: quando arriveranno le pubblicità

L’Italia non sarà coinvolta inizialmente in questo progetto. Prime Video accoglierà infatti le pubblicità negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Germania, a partire dal 2024. Una sorta di sperimentazione in svariati importanti mercati, per poi passare a Francia, Spagna, Messico, Australia e Italia nel corso del 2024.

Il colosso spiega come per gli utenti non sia necessaria alcuna azione. Non ci saranno modifiche immediate al prezzo d’abbonamento attuale, che resterà saldo per tutto il prossimo anno, a patto però di accettare gli spot. Ciò che accadrà sarà l’introduzione di un’opzione di disabilitazione delle pubblicità, dietro pagamento.

In termini di costi, è difficile fare un paragone con gli Stati Uniti, considerando i servizi maggiori offerti, a fronte di un costo superiore: 14.99 dollari al mese e 139 dollari all’anno. Negli USA serviranno 2.99 dollari al mese per disabilitare le pubblicità. A differenziare ulteriormente il discorso è il fatto che Prime Video possa essere sottoscritto in America anche come abbonamento a parte, dal costo di 8.99 dollari al mese.

Il processo era inevitabile, tenendo conto dei tanti investimenti di Amazon, tanto per le proprie produzioni cinematografiche e televisive, quanto per l’acquisto di diritti di eventi sportivi, come le gare di Champions League. Nessuna fonte ufficiale in merito ai nuovi costi italiani, ma si potrebbe pensare a qualcosa di simile: 6.99 euro al mese e 69.00 euro annuali.

Se siete interessati a sconti e offerte su prodotti tech, iscrivetevi a questo Canale Telegram per ricevere ogni giorno in tempo reale le migliori offerte su smartphone, smartwatch, smart TV e tutto il meglio della tecnologia.