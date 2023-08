Abbonamenti streaming, rincari da Netflix a Spotify: di quanto

Fonte: 123RF Abbonato guarda la Tv su una piattaforma streaming

L’era dei contenuti in streaming a prezzi accessibili è finita. Uno dopo l’altro i colossi delle piattaforme di intrattenimento stando alzando il costo degli abbonamenti e limitando gli accessi condivisi. Complice la crisi dei numeri dopo l’esplosione di iscritti durante la pandemia, Amazon Prime, Netflix, Disney+, Dazn e Spotify hanno rincarato le tariffe in media del 33%.

I rincari

Il primo a spianare la strada dei rincari è stato Netflix, aumentando il costo degli abbonamenti a partire dall’inizio del 2022, prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo, con il piano mensile standard portato da 11,99 a 12,99 euro e quello premium da 15,99 a 17,99 euro.

Il 15 settembre 2022 si è accodata Amazon che ha alzato il prezzo dell’abbonamento prime mensile da 3,99 euro a 4,99 euro al mese e il prezzo dell’abbonamento prime annuale è aumentato da 36,00 euro a 49,90 euro all’anno.

A seguire si è unita AppleTv+, facendo salire il costo del suo servizio di streaming da 4,99 a 6,99 euro, e Dazn che in Italia ha aumentato di 11 euro il prezzo dell’abbonamento standard, da 29,99 euro a 40,99 euro, e di 15 euro il piano plus, passato da 39,99 euro a 55,99 euro.

A luglio è stato il turno di Spotify, con i prezzi dell’iscrizione premium salita a 10,99 euro dai 9,99 precedenti, mentre dal prossimo novembre anche Disney+ seguirà la tendenza portando l’abbonamento standard da 8,99 euro al mese a 11,99 euro al mese e mettendo una stretta sulla condivisione degli account.

La stretta sulle condivisioni

Restrizioni alla condivisione degli abbonamenti in Italia sono state applicate prima da Netflix, stabilendo che, da maggio 2023, per poter usare lo stesso account in case diverse si deve pagare un costo aggiuntivo di 4,99 al mese (qui abbiamo riportato le novità sull’ultima offerta di Netflix sui giochi).

Tra le svolte introdotte dal colosso di Los Gatos a novembre del 2022 è arrivato anche l’abbonamento con pubblicità: un compromesso per anni respinto dall’azienda ma reso necessario per fronteggiare al perdita di abbonati (qui avevamo scritto dell’arrivo dell’abbonamento con pubblicità di Netflix).

Anche il nuovo piano a 5,49 euro verrà seguito da Disney+ che, tra le nuove opzioni in arrivo in Italia da novembre, introdurrà anche l’abbonamento con pubblicità in Europa costerà 5,99 euro al mese (con definizione full HD e senza possibilità di scaricare i contenuti) (qui abbiamo riportato tutte le novità su Disney+ mentre qui abbiamo scritto dell’ipotesi di un abbonamento con pubblicità anche su Amazon Prime).

L’ultima web company che potrebbe aggiungersi alla fila di rincari dei servizi in streaming sarebbe Youtube, con l’intenzione di rivedere al rialzo il costo del proprio servizio, da 11,99 a 12,99 euro. Rincari che negli Usa sono già stati applicati: YouTube Premium costa 13,99 dollari al mese, 2 dollari in più rispetto a prima.

Secondo le stime del ‘Financial Times’, se si calcola il totale delle iscrizioni delle principali piattaforme di streaming, dopo che Disney, Paramount, Warner Bros Discovery e altri hanno aumentato i prezzi dei loro servizi, un abbonato negli Stati Uniti arriverebbe a pagare in autunno 87 dollari contro i 73 dollari dello stesso periodo del 2023. A confronto, sempre oltreoceano, il pacchetto medio della tv via cavo costa 83 dollari al mese.