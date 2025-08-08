IPA Il costo totale per vedere tutte le partite del Napoli nella stagione 2025-2026

La nuova stagione calcistica è pronta a partire e il Napoli, fresco campione d’Italia 2024-2025, si prepara a difendere lo scudetto in Serie A e a competere su più fronti: Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. La conferma di Antonio Conte e l’arrivo di un talento del calibro di Kevin De Bruyne ha posto la squadra azzurra come la favorita anche per la prossima stagione e soprattutto in grado di poter fare un bel percorso anche in Europa. L’euforia è tanta dopo la vittoria del quarto scudetto e la società ha già investito 89 milioni di euro per rinforzare la rosa puntando ad elementi come Beukema, Noa Lang e Lorenzo Lucca.

I tifosi ovviamente vorranno seguire tutte le partite ma per farlo sarà necessario più di un abbonamento, a causa della suddivisione dei diritti televisivi. Tutta la Serie A sarà trasmessa su Dazn, con 380 partite per stagione fino al 2028-2029. Sky, invece, ne proporrà solo tre per turno in co-esclusiva, per un totale di 114 incontri. Chi desidera seguire ogni gara del Napoli in campionato dovrà dunque abbonarsi a Dazn.

L’abbonamento a Dazn per seguire le partite di serie A del Napoli

Dazn offre due pacchetti principali che includono la Serie A:

standard 29,99 euro per il primo mese, poi 44,99 euro al mese. In alternativa, annuale dilazionato a 19,99 euro per 6 mesi e poi 34,99 euro (permanenza minima 12 mesi), oppure annuale in unica soluzione a 359 euro;

plus 69,99 euro al mese, annuale dilazionato a 59,99 euro per 12 mesi o annuale in unica soluzione a 599 euro. Consente la visione su due reti domestiche differenti.

Il pacchetto include anche Serie BKT, LaLiga, basket italiano ed europeo, volley, boxe, selezioni di NFL e altri eventi sportivi. Inoltre, Dazn potrà trasmettere fino a cinque gare di Serie A in chiaro nella prossima stagione.

Champions League: Sky e Amazon Prime Video

La Champions League 2025-26 sarà trasmessa quasi interamente da Sky e Now TV, con una parte delle gare in esclusiva su Amazon Prime Video. L’offerta Sky Sport, in promozione, prevede:

primo mese con Sky TV & Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Kids e Sky Calcio a 9 euro;

dal secondo mese 24,90 euro al mese per 18 mesi (invece di 56,90 euro).

Le 18 partite in esclusiva su Prime Video saranno accessibili tramite:

abbonamento mensile a 4,99 euro;

abbonamento annuale a 49,90 euro.

Coppa Italia e Supercoppa Italiana

Le due competizioni nazionali saranno trasmesse gratuitamente da Mediaset in chiaro, su Canale 5, Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Non sarà quindi necessario alcun abbonamento per seguirle.

La spesa annuale per il tifoso del Napoli

Per vedere tutte le partite del Napoli nella stagione 2025-26, un tifoso dovrà considerare:

Dazn Standard annuale dilazionato 19,99 euro x 6 mesi + 34,99 euro x 6 mesi = 329,88 euro;

Sky Sport primo mese 9 euro + 24,90 euro x 11 mesi = 282,90 euro;

Amazon Prime Video annuale 49,90 euro.

Con la cifra di 662,68 euro viene garantita la visione di tutte le partite del Napoli in Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.