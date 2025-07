Sky e Prime Video si dividono i diritti della Champions League, mentre Europa League e Conference sono in esclusiva su decoder e Now: il costo totale

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA Quanto costa vedere Champions, Europa League e Conference nella stagione 2025-26, tra Sky e Prime Video

Non si vive di sola Serie A. Sia gli appassionati che vogliono seguire il calcio in toto che i tifosi delle squadre qualificatesi per le Coppe si ritrovano a fare due conti. Dove vedere la Champions League 2025-26? Lo stesso vale ovviamente per Europa League e Conference League. Domanda alla quale se ne lega una seconda: quanto costa vedere le italiane in Coppa? Procediamo con ordine e facciamo chiarezza nel grande calderone dei diritti Tv spezzatino.

Champions League 2025-26, dove vedere

Abbiamo già parlato della Serie A e degli abbonamenti Dazn. Ora volgiamo lo sguardo alle Coppe, internazionali e non. Il calendario è sempre più fitto e il numero di partite è aumentato. L’unica opzione è quella di sottoscrivere un abbonamento a Sky, con l’opzione streaming che passa dalla piattaforma Now.

Un totale di 185 partite su 203 in diretta esclusiva. Le altre 18 saranno trasmesse anche quest’anno su Prime Video, che si aggiudica il miglior match del mercoledì sera. Non mancheranno però delle gare in chiaro, trasmesse da Sky su Tv8. Così come accaduto lo scorso anno, però, ci sarà spazio soltanto per i match tra squadre straniere.

Europa League e Conference League 2025-26, dove vedere

C’è una sostanziale differenza tra la trasmissione della Champions e quella di Europa League e Conference League. Nella prossima stagione, infatti, ancora una volta il pacchetto sarà totalmente di Sky, in esclusiva.

Le opzioni sono dunque decisamente limitate e l’alternativa al decoder è solo lo streaming con Now. Stesso discorso vale per la Supercoppa Uefa. È il match che apre la stagione europea e Sky ne ha i diritti in esclusiva. Sarà così fino al 2027.

Champions League 2025-26 su Sky e Prime, quanto costa

Come detto, le partite della Champions League 2025-26 saranno trasmesse quasi totalmente su Sky e Now. Scendiamo nel dettaglio del pacchetto Sky Sport, che ora costa meno del solito, considerando l’offerta in corso:

Sky Sport Offerta primi 30 giorni Sky TV & Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Kids e Sky Calcio a 9 euro per 30 giorni Costo dal 31° giorno 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, invece di 56,90 euro al mese dopo questa scadenza

Chiunque volesse vedere le altre 18 partite trasmesse su Amazon avrà due chance:

Mensile – 4,99 euro;

Annuale – 49,90 euro.

Europa League e Conference League 2025-26 su Sky, quanto costa

Sky ha l’esclusiva delle gare di Europa League e Conference League 2025-26. Le due competizioni rientrano nel pacchetto Sky Sport, i cui costi sono descritti precedentemente. Concentriamoci ora su Now, la piattaforma streaming che consente di risparmiare notevolmente sulla quota mensile/annuale:

Now Offerta mensile 29,99 euro al mese, in promo a 24,99 euro per i primi due mesi Offerta annuale 19,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi e risparmio di 4 mesi rispetto al mensile

Coppa Italia e Supercoppa italiana 2025-26, dove vedere

La Coppa Italia 2025-26 sarà trasmessa su Mediaset, ancora una volta. Pier Silvio Berlusconi ha confermato il proprio impegno, che vale anche per la Supercoppa italiana, che vedrà impegnate quest’anno Napoli, Inter, Milan e Bologna. Il tutto trasmesso in chiaro.