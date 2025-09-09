I prezzi delle offerte per vedere la Champions League in Tv e in streaming su Sky, Now e Amazon Prime Video, oltre alla partita in chiaro su TV8 per ogni turno

ANSA La partita in chiaro della Champions e le offerte Sky, Now e Amazon Prime Video

Con il via alla stagione 2025/26 i tifosi di calcio attendono l’arrivo della Champions League e cominciano a fare i conti con il portafoglio. Esauriti i preliminari e dopo il sorteggio di Montecarlo, si aspetta soltanto il fischio d’inizio dei confronti tra le big europee nel nuovo format allargato, arrivato alla seconda edizione, a partire dal 16 settembre.

La massima competizione europea sarà trasmessa in Italia da Sky e da Now, la piattaforma streaming dell’emittente satellitare, che detiene di diritti di 185 su 203 partite della coppa fino all’annata 2026/27. Anche quest’anno, però, la pay Tv ha previsto di concedere in chiaro una delle partite in programma in ogni turni tra i club non italiani.

La Champions in chiaro

La decisione della società appartenente all’universo Comcast arriva nel solco della strategia seguita anche lo scorso anno. Fino alla stagione 2023/24, la partita in chiaro veniva trasmessa da Mediaset su Canale 5, ma con l’arrivo del nuovo format Sky si è aggiudicata i diritti della quasi totalità del torneo, fatte salve le 18 partite in esclusiva su Prime Video.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, infatti, su TV8 sarà possibile vedere gratuitamente un incontro di ogni turno della Champions League 2025/26.

Si tratterà della migliore delle partite della giornata in corso, ma soltanto tra squadre di campionati stranieri e non le sfide che vedranno in campo le quattro italiane impegnate nel campionato europeo, Atalanta, Inter, Juventus e Napoli.

In ogni caso sarà esclusa la sfida trasmessa su Prime Video: anche quest’anno, Amazon manderà in onda e in esclusiva la migliore partita del mercoledì di Champions.

Quanto cosa l’abbonamento alla Champions

Per chi non si accontenta della partita in chiaro, l’unica possibilità di vedere la Champions League passa dunque dall’abbonamento a Sky, o in streaming in Now con costi più contenuti, oppure dall’iscrizione ad Amazon Prime con 18 partite incluse nell’offerta video.

Sky ha lanciato un’offerta a 9 euro per i primi 30 giorni, che comprende Sky TV & Netflix, Sky Cinema, Sky Kids, Sky Calcio e il pacchetto Sky Sport con cui si può assistere alle notti di calcio europeo.

A partire dal 31esimo giorno la promozione passa a 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, al termine dei quali il costo dell’abbonamento sale a 56,90 euro al mese.

Più economica l’iscrizione a Now, che propone nel Pass sport la Champions, l’Europa League e la Conference in streaming (insieme al tennis, F1, Moto Gp, basket e altri sport) a 19,99 all’anno per minimo 12 mesi, oppure a 29,99 al mese, in promozione a 24,99 per i primi due.

L’abbonamento ad Amazon con Prime video ha un costo di 4,99 euro al mese, con un risparmio di circa 10 euro con l’offerta annuale (49,90 euro), ma per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni.