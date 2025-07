Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Quanto costa vedere tutta la Serie A 2025-26: i prezzi degli abbonamenti Dazn

La stagione di Serie A 2025-26 è alle porte e, con un comprensibile ritardo, avrà inizio il trio di competizioni europee: Champions League, Europa League e Conference League. Un gran numero di partite attende tanto gli appassionati quanto quelli interessati unicamente alla propria squadra del cuore.

Ma dove vedremo il calcio nella prossima stagione? Ancora una volta si parla di abbonamenti multipli e suddivisione spezzatino dei diritti. Iniziamo quindi col dire che non c’è modo d’avere tutto in un’unica soluzione. Quei tempi sono ormai lontani e non sembrano destinati a tornare, anzi.

Serie A 2025-26, dove vedere e quanto costa

Tutta la Serie A 2025-26 sarà su Dazn. Non ci sono dubbi in merito. Sarà così fino all’annata 2028-29, con 380 partite a torneo garantite, dunque 10 per turno. Com’è ormai noto ai tifosi, però, nel gioco rientra anche Sky, per quanto in maniera nettamente minore rispetto al passato.

La pay-tv di Comcast, infatti, vanta in co-esclusiva appena 3 partite di Serie A per turno, per un totale di 114 sfide annuali. Fin qui la scelta sembra scontata. Per essere certi di poter seguire almeno tutte le gare della propria squadra, occorre abbonarsi a Dazn. E per il campionato italiano questo è verissimo. Occorre però tener conto anche dei campionati europei, dei quali discuteremo in un contenuto ad hoc approfondito.

Abbonamento Dazn, quanto costa

Plus – 69,99 euro al mese su due reti domestiche in contemporanea;

Standard – 29,99 iniziali invece di 44,99 euro (dal secondo mese), su una rete domestica.

Sono presenti altri due pacchetti ma Start non include gare di Serie A e Goal Pass mostra soltanto quelle in co-esclusiva con Sky. Detto ciò, le due proposte indicate, garantiscono anche la visione di:

Serie BKT;

LaLiga;

basket italiano;

basket europeo;

volley;

boxe;

selezione di gare di NFL;

altri eventi sportivi.

Dazn potrebbe inoltre mostrare fino a cinque gare di Serie A stagionali in chiaro nel corso del prossimo anno.

Dazn Standard, le offerte

Scegliendo la soluzione Standard, Dazn offre tre proposte:

Annuale dilazionato 19,99 euro al mese per i primi 6 mesi, poi 34,99 €. Permanenza 12 mesi Annuale unica soluzione 359 euro con pagamento in un’unica soluzione Mensile 29,99 euro per il primo mese e in seguito 44,99 euro ogni 30 giorni

Il risparmio maggiore è rappresentato dall’annuale dilazionato, al netto del fatto che chi preferisca risolvere la questione pagamento in minor tempo, può optare per il pagamento via Klarna, con chance di rateizzo in tre mensilità.

Dazn Plus, le offerte

Scegliendo la soluzione Plus, Dazn offre tre proposte:

Annuale dilazionato 59,99 euro al mese per 12 mesi Annuale unica soluzione 599 euro all’anno. Pagamento in un’unica soluzione Mensile 69,99 euro al mese, con disdetta con 30 giorni d’anticipo

L’offerta più conveniente delle tre è quella annuale con unica soluzione. Garantisce un gran risparmio ed è possibile provvedere al pagamento in 3 rate via Klarna. Al tempo stesso, inutile negarlo, la visione su due reti domestiche differenti in contemporanea garantisce la chance di condivisione dell’abbonamento (cosa non prevista da Dazn, ufficialmente).

Si tratta di 299,5 euro a testa, che è meno dei 329 euro dallo Standard dilazionato. Con il rateizzo indicato, poi, si tratterebbe di 99 euro per tre mesi a testa. Un’alternativa valida al pezzotto, che prevede ora un elevato rischio di sanzione.