Quanto costa seguire la Fiorentina in Serie A, Conference League e Coppa Italia 2025/2026 tra DAZN, Now e trasmissioni in chiaro

IPA Il costo per vedere tutte le partite della Fiorentina nella stagione 2025-2026

La Fiorentina si prepara alla stagione 2025-2026 con l’obiettivo di essere protagonista su tre fronti: Serie A, Coppa Italia e Conference League. Dopo l’addio di Raffaele Palladino, rimasto sulla panchina della squadra toscana un solo anno, il ritorno di Stefano Pioli è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi. Il calendario sarà ricco di appuntamenti da non perdere e, come accade ormai da anni, seguire tutte le partite richiederà la sottoscrizione di più abbonamenti, poiché i diritti televisivi sono suddivisi tra diverse piattaforme.

Serie A 2025-2026: il ruolo di DAZN

Il campionato di Serie A sarà trasmesso interamente da DAZN, che detiene i diritti esclusivi per tutte le 380 partite. Per vedere ogni gara della Fiorentina, comprese quelle in trasferta, è quindi indispensabile un abbonamento a questa piattaforma.

Sky, in co-esclusiva, offrirà soltanto tre partite per turno, quindi non sarà sufficiente per seguire l’intera stagione viola.

I pacchetti DAZN disponibili sono:

DAZN Full

mensile 44,99 €;

annuale dilazionato 34,99 € al mese per 12 mesi;

annuale in unica soluzione 359 €.

DAZN Family (visione anche su reti domestiche differenti)

mensile 69,99 €;

annuale dilazionato 59,99 € al mese per 12 mesi;

annuale in unica soluzione 599 €.

Oltre alla Serie A, questi pacchetti includono anche Serie B, Liga spagnola, Serie A femminile e altri eventi sportivi.

Conference League 2025-2026: Sky e Now

La Conference League sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che detiene anche i diritti per l’Europa League. Le gare saranno disponibili nel pacchetto Sky Sport, visibile anche in streaming su Now.

L’opzione Now è particolarmente interessante per chi vuole risparmiare rispetto all’abbonamento tradizionale Sky, mantenendo l’accesso a tutte le partite della Fiorentina in Conference League.

Costi di Now Sport:

mensile 29,99 € (in promo a 24,99 € per i primi due mesi);

annuale vincolato 19,99 € al mese per 12 mesi (239,88 € totali).

La Coppa Italia 2025-2026 sarà trasmessa gratuitamente su Mediaset, senza costi aggiuntivi. Lo stesso vale per la Supercoppa Italiana, se la Fiorentina dovesse qualificarsi.

Quanto spende un tifoso della Fiorentina per vedere tutta la stagione

Per non perdersi nemmeno una partita della Fiorentina in Serie A e Conference League, un tifoso dovrà sottoscrivere almeno due abbonamenti: DAZN per il campionato e Now (o Sky) per la competizione europea.

Optando per le formule annuali più convenienti, la spesa minima è la seguente:

DAZN Full in unica soluzione 359 €

Now Sport annuale 239,88 €

Totale annuo: 598,88 € circa.

Se invece si sceglie di pagare mensilmente senza vincoli, la spesa può salire fino a circa 900 € l’anno, considerando i prezzi standard di entrambi i servizi.

Il costo effettivo dipende anche dalla possibilità di condividere l’abbonamento, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalle piattaforme, e dall’eventuale scelta di pacchetti più costosi come DAZN Family.