IPA Il costo totale per vedere tutte le partite dell'Atalanta nella stagione 2025-2026

La stagione 2025-2026 si preannuncia intensa per l’Atalanta, reduce da un’annata che l’ha confermata tra le realtà più competitive del calcio italiano. Dopo l’addio di Gian Piero Gasperini e la partenza dell’attaccante Retegui, sono tanti i punti interrogativi per la squadra ora allenata da Ivan Juric. Per l’annata che sta per iniziare la squadra nerazzurra sarà impegnata su tre fronti: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Per i tifosi bergamaschi, questo significa un calendario ricco di appuntamenti e, per non perdersi neanche un match, sarà necessario combinare più abbonamenti, visto che i diritti televisivi delle competizioni sono suddivisi tra diverse piattaforme.

Serie A 2025-2026: le opzioni su DAZN

Come ormai accade da alcune stagioni, la Serie A sarà trasmessa integralmente da DAZN, che detiene i diritti esclusivi per tutte le 380 partite del campionato. Questo vuol dire che per vedere ogni gara dell’Atalanta, comprese quelle in trasferta, un abbonamento a DAZN è indispensabile.

Sky trasmetterà in co-esclusiva solo tre partite per turno, insufficienti per seguire tutte le sfide nerazzurre.

Le due opzioni di DAZN che includono l’intera Serie A sono:

DAZN Full

mensile 44,99 €;

annuale dilazionato 34,99 € al mese per 12 mesi;

annuale in unica soluzione 359 €.

DAZN Family (per visione anche su reti domestiche diverse)

mensile 69,99 €;

annuale dilazionato 59,99 € al mese per 12 mesi;

annuale in unica soluzione 599 €.

Oltre alla Serie A, questi pacchetti offrono l’accesso a Serie B, Liga spagnola, Serie A femminile e altri eventi sportivi internazionali.

Champions League 2025-2026: tra Sky/Now e Prime Video

Per vedere le partite dell’Atalanta in Champions League, la trasmissione è suddivisa tra Sky Sport (disponibile anche in streaming su Now) e Amazon Prime Video, che mantiene l’esclusiva per una partita del mercoledì sera in ogni turno.

Now Sport

mensile 29,99 € (promo a 24,99 € per i primi due mesi);

annuale vincolato 19,99 € al mese per 12 mesi (239,88 € totali).

Amazon Prime Video

mensile 4,99 €;

annuale 49,90 €.

Questa combinazione permette di seguire tutte le partite dell’Atalanta in Champions, comprese quelle in esclusiva Prime.

Coppa Italia in chiaro

La Coppa Italia 2025-2026 sarà trasmessa in chiaro su Mediaset. Questo significa che le partite saranno visibili gratuitamente, senza costi aggiuntivi, così come la Supercoppa Italiana.

Quanto spende un tifoso dell’Atalanta per vedere tutta la stagione

Per non perdersi nemmeno una partita dell’Atalanta tra Serie A e Champions League, un tifoso deve sottoscrivere più abbonamenti. Considerando le formule annuali più convenienti, la spesa sarebbe:

DAZN Full in unica soluzione: 359 €

Now Sport annuale: 239,88 €

Amazon Prime Video annuale: 49,90 €

Totale annuo: circa 648,78 €.

Optando invece per piani mensili senza vincoli, la spesa può superare i 950 € l’anno. La scelta tra formule annuali o mensili, e l’eventuale condivisione degli abbonamenti nel rispetto delle condizioni delle piattaforme, incide in modo significativo sul budget finale di un tifoso.