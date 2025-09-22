Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA Quanto guadagna chi vince il Pallone d'Oro

Ma i candidati al Pallone d’Oro quanto vincono? La risposta più semplice è diretta è soltanto una: non vincono nulla. Non è infatti previsto un premio in denaro. Non ci sono mai stati soldi in palio per questo riconoscimento e lo stesso vale per l’edizione 2025. Di soldi nel calcio ne girano, eccome, ma i riconoscimenti sono ancora alla “vecchia maniera”.

Come detto, però, questa è la risposta più semplice. Se vi interessa, infatti, di seguito trovate tutti i guadagni degli ultimi 5 vincitori, derivati proprio da questo riconoscimento. In parole povere, se sarà proprio Dembélé il Pallone d’Oro 2025, come molti si aspettano, ecco quanto guadagnerà.

Come detto, l’organizzazione non prevede alcun guadagno diretto per il vincitore del Pallone d’Oro. Si tratta però di un riconoscimento di tale prestigio da garantire popolarità e interesse in chiave mercato.

È facile dunque dimostrare come il primo posto porti a una favorevole rinegoziazione del proprio contratto, così come a una vendita molto redditizia, con adeguato aumento di ingaggio per il calciatore.

Come se non bastasse, spazio poi agli sponsor. Si ripete sempre, ormai da 20 anni, che i calciatori sono vere e proprie aziende. Non c’è dunque da stupirsi che i loro contratti privati subiscano un incremento economico, considerando l’esposizione mediatica.

In alcuni casi, infine, nell’accordo siglato con un club è prevista anche una clausola specifica. In caso d’approdo tra i candidati al Pallone d’Oro e/o di vittoria, la società riconosce un premio in denaro.

Pallone d’Oro 2025, quanto guadagna

Il grande favorito per il Pallone d’Oro 2025 è Ousmane Dembélé, del quale non possiamo conoscere gli accordi privati di con il Psg, così come con i suoi svariati sponsor. Possiamo però tornare indietro e svelare i guadagni indiretti di chi lo ha preceduto.

Vincitore Pallone d’Oro Anno Quanto ha guadagnato Rodri (Spagna, Manchester City) 2024 Al di là di quelli che sono i suoi sponsor, il Pallone d’Oro ha spinto a discutere del suo rinnovo di contratto, che potrebbe durare fino al 2029, con aumento a 300.000 pounds a settimana. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) 2023 Dopo il trionfo nel 2023 ha firmato un ricco contratto con l’Inter Miami da 12 milioni di dollari l’anno, che diventano 20 con tutti i bonus del caso. Considerando poi ricavi commerciali tra merchandising e streaming e una partecipazione nel club (equity), l’accordo si aggira intorno a un valore di 130-150 milioni di dollari. Karim Benzema (Francia, Real Madrid) 2022 L’anno dopo aver vinto il Pallone d’Oro, Benzema ha firmato un contratto ricchissimo con l’Al-Ittihad (Saudi Pro League), garantendosi 50 milioni di euro all’anno. Lionel Messi (Argentina, Paris Saint-Germain) 2021 Dopo aver vinto questo ennesimo Pallone d’Oro, ha proseguito a ricevere introiti ricchissimi dai suoi tanti sponsor. Da porre in evidenza l’accordo con Socios, che gli ha garantito 20 milioni di dollari nel periodo 2021-22. Premio non assegnato 2020 Lionel Messi (Argentina, Barcelona) 2019 Nel 2019 è stato indicato come l’atleta più pagato al mondo, per la prima volta, con guadagni totali pari a 127 milioni di dollari.

Pallone d’Oro 2025, i candidati