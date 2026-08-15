Roger Federer esce dal club dei miliardari dopo il crollo delle azioni On: quanto ha perso e a quanto ammonta oggi il suo patrimonio

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ANSA Roger Federer non è più miliardario, perdite clamorose

Roger Federer è uscito temporaneamente dal club degli sportivi miliardari. Il patrimonio stimato dell’ex campione svizzero sarebbe sceso a circa 823 milioni di euro, dopo il forte calo in Borsa di On Holding, il marchio di abbigliamento sportivo di cui Federer è azionista. Secondo Forbes, in precedenza la ricchezza dell’ex numero uno del tennis mondiale era stimata intorno a 951 milioni di euro. La variazione non dipende da una perdita diretta di denaro liquido, ma dalla riduzione del valore della partecipazione detenuta nella società svizzera. Federer è entrato in On nel 2019 come investitore e partner, legando una parte importante del proprio patrimonio alla crescita dell’azienda.

Quanto ha perso Federer con il crollo di On

Il titolo di On Holding ha registrato una flessione di circa il 19% in una sola seduta, dopo la pubblicazione di risultati inferiori alle aspettative del mercato. Secondo Forbes, il ribasso avrebbe cancellato almeno 45 milioni di euro dal valore stimato della fortuna di Federer. La società ha comunicato vendite trimestrali pari a 850,4 milioni di franchi svizzeri, in crescita del 13%, ma inferiori alle attese di mercato, pari a 878,4 milioni di franchi. Il calo del titolo ha quindi inciso direttamente sul valore della quota detenuta dall’ex tennista.

Le stime sulla partecipazione non sono univoche: alcune fonti indicano una quota vicina al 3%, altre parlano di circa il 2,5%. In entrambi i casi, si tratta di una partecipazione abbastanza rilevante da incidere in modo significativo sul patrimonio personale di Federer.

Perché Federer era diventato miliardario

La crescita di On aveva contribuito in maniera decisiva a portare il patrimonio stimato di Federer oltre la soglia equivalente al miliardo di dollari. Nel momento di massima espansione, la capitalizzazione della società si era avvicinata all’equivalente di circa 13 miliardi di euro. Il valore della partecipazione attribuita a Federer aveva così superato i 324 milioni di euro.

La sua collaborazione con On non si limita a una sponsorizzazione tradizionale. Federer ha infatti partecipato allo sviluppo di prodotti, tra cui la linea di calzature The Roger, diventando contemporaneamente investitore e testimonial del marchio. La quotazione di On alla Borsa di New York nel 2021 ha trasformato quella partecipazione in uno degli asset più importanti del suo patrimonio.

Quanto ha guadagnato Federer con il tennis

Nel corso di una carriera professionistica durata oltre vent’anni, Roger Federer ha conquistato 103 titoli ATP e 20 tornei del Grande Slam. I premi ufficiali ottenuti in carriera ammontano a circa 113 milioni di euro. La parte più consistente dei suoi guadagni è però arrivata al di fuori dei campi da tennis. Secondo le stime di Forbes, Roger Federer avrebbe generato complessivamente entrate pre-tasse da sponsorizzazioni e accordi commerciali per un valore equivalente a circa 865 milioni di euro. Per 16 anni consecutivi è stato indicato come il tennista con i maggiori guadagni complessivi e nel 2020 ha guidato anche la classifica degli sportivi più pagati al mondo.

Il contratto da circa 259 milioni di euro con Uniqlo

Uno dei passaggi più importanti della sua carriera commerciale risale al 2018, quando Roger Federer terminò il lungo rapporto con Nike e firmò con Uniqlo. Il contratto decennale con il gruppo giapponese è stato valutato in circa 259 milioni di euro. L’accordo aveva una caratteristica particolare: Federer era già nella fase finale della propria carriera agonistica, ma il contratto puntava anche sul valore commerciale del suo nome nel lungo periodo. Durante il precedente rapporto con Nike, durato circa due decenni, Forbes aveva stimato guadagni equivalenti a circa 130 milioni di euro. A questi accordi si aggiungono le collaborazioni con marchi come Rolex, Mercedes-Benz, Lindt e Moet & Chandon.