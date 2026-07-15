La firma sul decreto attuativo della nuova Carta dedicata a te ha ufficialmente sbloccato le risorse con annesse novità circa quanto e come le somme spettanti verranno erogate.
Per milioni di nuclei familiari, infatti, l’assegnazione del contributo da 500 euro per la spesa alimentare avverrà senza alcuna trafila burocratica. Molti si troveranno l’accredito automatico sulla tessera, mentre per una fetta consistente di potenziali beneficiari potrebbe verificarsi un inaspettato stop dovuto a rigidi criteri di precedenza.
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Nessuna domanda, l’assegnazione è automatica
La base di partenza resta la centralizzazione del meccanismo, gestito direttamente dall’Inps in collaborazione con i Comuni. Questa prima tranche di assegnazioni non richiede la presentazione di alcuna istanza da parte dei cittadini.
C’è però una prima discriminante temporale da considerare: solo chi ha trasmesso la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) e possiede un Isee ordinario in corso di validità entro i 15.000 euro annui verrà inserito nelle liste degli aventi diritto.
Chi verrà escluso
Il sistema provvede a incrociare i dati dando la precedenza assoluta ai nuclei più numerosi e con figli piccoli.
Di conseguenza, la priorità massima andrà alle famiglie con almeno tre componenti e figli nati entro il 2011, seguite da quelle con figli nati entro il 2007.
Il paradosso si crea per i single o per le giovani coppie senza figli. Pur avendo redditi estremamente bassi, la loro richiesta slitterà in fondo alla graduatoria. In questo caso l’accredito rischia di saltare del tutto a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili.
Il cambio di rotta: l’eccezione del 2027 che vale l’anticipo
A seguito delle nuove linee guida, il Governo ha sbloccato le procedure per un’importante accelerazione cronologica della social card.
Trattandosi di stanziamenti già previsti, la tranche relativa alla Carta dedicata a te 2027 verrà gestita tramite un’apposita emissione anticipata. La misura partirà ufficialmente già dal mese di aprile 2027, con l’obbligo tassativo di utilizzare interamente le somme entro la scadenza del 10 ottobre dello stesso anno. Per le famiglie inserite nel circuito, l’agenda dei bonus si popolerà quindi di finestre temporali molto più stringenti.
Quali sono le scadenze d’attivazione
La presenza di regole ferree di utilizzo amplifica piccoli disallineamenti operativi che spesso mettono in allarme i beneficiari.
Sebbene il contributo sia il medesimo per tutti, l’obbligo di effettuare almeno un pagamento entro una data limite è tassativo per evitare la decadenza del beneficio. Nel caso di mancato utilizzo tempestivo, è persino possibile che la carta venga disattivata sollevando il beneficiario dal diritto ai 500 euro nell’arco di poche settimane.
Alcune volte il diritto al bonus risulta regolarmente comunicato dal Comune ma il ritiro della tessera alle Poste sembra non essere possibile. Si tratta di un blocco preventivo attivato in caso di anomalie nei dati anagrafici o di variazioni dello status del nucleo. Questa sospensione scatta qualora, successivamente alla stipula delle liste ma prima della consegna materiale, siano intervenute variazioni della situazione familiare, quali:
- l’omissione o la perdita dei requisiti di residenza in Italia;
- il superamento della soglia Isee a seguito di ricalcoli;
- l’incompatibilità con altri sostegni statali percepiti nel frattempo.
Al netto di queste casistiche, la raccomandazione è attendere le comunicazioni ufficiali del proprio Comune di residenza prima di segnalare anomalie.