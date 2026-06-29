Quanto costa Telepass BancoPosta e come funziona il servizio di assistenza

Se si desidera evitare lunghe code ai caselli autostradali e gestire in modo più semplice le spese di viaggio, il Telepass Family BancoPosta è una soluzione perfetta. Questo servizio permette di addebitare i costi direttamente sul conto BancoPosta senza commissioni aggiuntive. È inoltre possibile pagare i parcheggi convenzionati, l’accesso all’area C di Milano e il traghetto tra la Calabria e la Sicilia. Ma quali sono le principali condizioni economiche e come funziona l’assistenza stradale?

La comodità di Telepass Family BancoPosta e i costi

Il servizio Telepass Family BancoPosta ha un costo che parte da circa 3,90 euro al mese (Iva inclusa). Il canone per l’utilizzo del dispositivo insieme al prezzo dei pedaggi autostradali, vengono però addebitati in automatico sul conto senza alcuna maggiorazione, per un totale trimestrale di 11,70 euro.

Nel caso si superi il limite di spesa mensile di 116 euro e fino a quando questa soglia viene superata, Telepass Spa non procede con il solito addebito trimestrale ma invia al titolare del servizio una fattura aggiuntiva con cadenza mensile nella quale sono inclusi:

gli addebiti relativi alla quota associativa;

il costo dei pedaggi accumulati;

eventuali altri oneri in aggiunta come previsto dalle norme e dalle condizioni dell’articolo 4.2.

Aggiungendo 2,80 euro al mese (corrispondenti a 8,40 euro a trimestre, Iva inclusa) si può anche richiedere la tessera di Assistenza Stradale per l’Italia. Grazie ad essa si ottiene il soccorso meccanico gratuito sia in città che in autostrada su tutte le targhe abbinate al Telepass (massimo due).

Come indicato nelle condizioni contrattuali può essere attivata solo sui veicoli che appartengono alle classi di pedaggio A e B fino a 35 quintali con esclusione degli autobus. L’assistenza è collegata direttamente al dispositivo Telepass e, nel caso di sostituzione, essa viene trasferita in automatico sul nuovo modello senza la necessità di ulteriori richieste.

Cosa succede dopo l’attivazione del servizio

Dopo l’attivazione del servizio, il cliente riceve una tessera digitale con un codice identificativo personale che può essere visualizzato accedendo alla propria area riservata o mediante app Telepass. Si può poi iniziare a fruire delle prestazioni previste dall’assistenza già dal giorno successivo all’adesione.

Per accedere alle prestazioni è importante comunicare il codice identificativo, fornire i propri dati personali o mostrare la tessera digitale. Le modalità variano a seconda dell’intervento che si richiede. Telepass comunica che i partner che erogano il soccorso stradale potrebbero verificare che il servizio sia veramente attivo richiedendo la carta di identità o un documento di riconoscimento in corso di validità e controllando che la targa sia presente negli archivi.

Per quanto riguarda la durata del contratto di Assistenza Stradale, esso è a tempo indeterminato ma si può disdire quando si vuole senza alcun costo o penale. Nel caso di cessazione del contratto Telepass Family BancoPosta o di restituzione del kit, infine, anche il servizio di Assistenza Stradale viene disattivato automaticamente.

Come funziona invece l’assistenza stradale

Con il servizio di assistenza stradale si ottiene supporto per il proprio veicolo in casi di imprevisti sulle strade e sulle autostrade 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Sulla pagina ufficiale di Telepass viene comunicato che se ci si trova in difficoltà è possibile contattare il numero di emergenza 800108108 fornendo i dati del proprio veicolo.

Grazie all’Assistenza Stradale sono inclusi:

l’invio di un mezzo per il recupero difficoltoso del veicolo fino a 150 euro;

il trasporto presso l’officina qualora sia necessario;

l’invio di un mezzo di riparazione per le piccole riparazioni come la ricarica di rifornimento/batteria o la sostituzione degli pneumatici.

Vengono inoltre coperte le seguenti situazioni:

in caso di incendio, si ottiene un supporto immediato per mettere in sicurezza il veicolo e per il trasporto presso un centro autorizzato;

in caso di collisioni per incidente, si ottiene l’eventuale traino del veicolo presso l’officina più vicina;

in caso di guasto meccanico, si ottiene la riparazione in loco, ad esempio degli pneumatici o del rifornimento di carburante.

Qualora, invece, il veicolo necessiti di una riparazione che richiede più di otto ore, si può fruire di un’auto sostitutiva per un periodo massimo di tre giorni che si possono estendere fino a cinque giorni in caso di festività o chiusura delle officine.

Il recupero con carro attrezzi si attiva invece quando il veicolo non si può riparare sul posto. Il trasporto fino all’officina più vicina è coperto fino a 50 chilometri senza costi in aggiunta.

Nel caso in cui il veicolo si trovi invece in una zona difficile da raggiungere o fuori dalla sede stradale, viene inviato gratuitamente un mezzo idoneo entro i centocinquanta chilometri. Qualora la distanza sia maggiore, potrebbero però essere previsti dei costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda gli interventi annuali non c’è un numero prefissato. In caso di richieste frequenti o fuori dalle condizioni coperte, inoltre, potrebbero essere applicati costi extra.

Come sottoscrivere Telepass Family BancoPosta

Si può sottoscrivere il modulo di adesione “Telepass Family BancoPosta” presso qualunque ufficio postale se si accredita lo stipendio o la pensione sul conto BancoPosta.

Per quanto riguarda invece il ritiro, si può decidere di ricevere il kit a casa o presso l’ufficio postale di riferimento dove sarà consegnato già attivo. Nel caso l’ufficio postale non sia tra quelli abilitati al ritiro immediato, l’apparato si riceverà entro tre giorni dalla richiesta.

Smarrimento o furto del dispositivo cosa fare?

Nel caso in cui il dispositivo Telepass venga smarrito o in caso di furto è necessario agire prontamente per evitare utilizzi non autorizzati e possibili addebiti indesiderati.

Prima di tutto si deve comunicare l’accaduto immediatamente a Telepass utilizzando i canali messi a disposizione come l’area riservata online, il servizio clienti o recandosi presso un centro di assistenza autorizzato o un punto vendita.

La segnalazione tempestiva è importante perché determina il momento a partire dal quale l’utente non è più responsabile per eventuali transiti effettuati da terzi in modo improprio.

Fino a quando la segnalazione non viene fatta, infatti, il titolare del dispositivo resta potenzialmente responsabile degli utilizzi avvenuti. È consigliabile quindi segnalare l’accaduto subito e inoltre conservare traccia della comunicazione effettuata, soprattutto se si utilizza il telefono o i canali digitali.

Nel caso in cui, infine, si registri il furto o la perdita, il dispositivo viene disattivato. In questo modo si impediscono ulteriori utilizzi e si garantisce la sicurezza del servizio.