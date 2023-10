In Thailandia si rinnova il duello Bagnaia-Martìn, con l'italiano avanti di 27 punti in classifica generale: ecco dove seguire qualifiche, Sprint e gara in tv

MotoGP Thailandia: gli orari tv e dove seguire Sprint e gara

Sarà un altro weekend all’insegna delle emozioni e dei sicuri colpi di scena per la MotoGP che nel suo quartultimo fine settimana della stagione approda a Buriram per il GP della Thailandia. Lo fa a una settimana di distanza da Phillip Island, in Australia, dove è successo di tutto per poi non succedere nulla, perché il maltempo ha fatto cancellare la Sprint Race che si sarebbe dovuta correre, con calendario rivoluzionato, domenica mattina.

Dall’Australia torna però felice Pecco Bagnaia, che ora in Thailandia proverà a piazzare lo scatto decisivo per il titolo, quello che sarebbe il secondo di fila nella classe regina.

A Buriram per sorprendere

L’appuntamento thailandese della MotoGP sarà occasione, ancora una volta, per vivere un’altra gara emozionante, fatta di duelli e, soprattutto, lotta per il titolo. Sì, perché a quattro gare dal termine i 27 punti di vantaggio di Bagnaia su Martín lasciano aperti portone e saracinesche per il pilota spagnolo che sogna in grande, in una battaglia tutta interna a Ducati.

Da un lato il campione del mondo in carica, due volte iridato tra Moto2 e MotoGP, dall’altra quel Martínator che mentre Bagnaia conquistava il titolo Moto2 nel 2018 trionfava anche lui, ma in Moto3. Destini simili, strade che si uniscono e che arrivano addirittura all’incrocio stringendosi sempre di più, ma alla fine a passare sarà soltanto uno.

Chi? Francesco Bagnaia spera sia il suo turno, ancora una volta e per il secondo anno consecutivo, arrivando a Buriram col sorriso tra le labbra e la speranza di ritornare a vedere la sua Desmosedici pungente e vincente come in avvio di stagione: “Sono felice di essere di nuovo in Thailandia, dove il calore e la passione del pubblico sono sempre incredibili. Dopo il Giappone, l’Indonesia e l’Australia, piste dove anche l’anno scorso avevamo faticato, ora è bello poter tornare a correre su circuiti dove solitamente siamo sempre stati veloci“.

“Lo scorso anno avevamo affrontato la gara in condizioni difficili con la pioggia ed eravamo stati competitivi, chiudendo terzi sul podio. Anche quest’anno il meteo sarà incerto- ha raccontato Pecco-, ma sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione. Non vedo l’ora di scendere in pista a Buriram!”.

MotoGP Thailandia, dove seguire il weekend in tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche, Sprint e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team del comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Venerdì 27 ottobre

Ore 3.55: prove libere 1 Moto3

Ore 4.45: prove libere 1 Moto2

Ore 5.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 8.10: prove libere 2 Moto3

Ore 9: prove libere 2 Moto2

Ore 11.45: Talent Time

Sabato 28 ottobre

Ore 3.35: prove libere 3 Moto3

Ore 4.20: prove libere 3 Moto2

Ore 5.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 5.45: qualifiche MotoGP

Ore 7.45: qualifiche Moto3

Ore 8.40: qualifiche Moto2

Ore 9.55: Sprint Race MotoGP

Domenica 29 ottobre

Ore 4.40: warm up MotoGP

Ore 6: gara Moto3

Ore 7.15: gara Moto2

Ore 9: gara MotoGP