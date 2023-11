Tutto sul GP di Sepang in Malesia, con Martín che sfida Bagnaia per il titolo mondiale: ecco gli orari e dove seguire qualifiche, Sprint e gara in diretta tv

Fonte: ANSA MotoGP Malesia, dove seguire Sprint e gara: gli orari in Tv

Dopo una settimana di pausa la MotoGP torna a correre in Malesia, con il via a un tour de force senza precedenti. Tre, infatti, sono le gare che dividono i piloti dalla fine della stagione, con la corsa al titolo piloti apertissima tra Francesco Bagnaia e Jorge Martín. Una lotta interna al team Ducati, tra quello factory di Pecco e il satellite Pramac di Martínator, con lo spagnolo che farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote all’italiano. E Sepang è la prima del trittico che consegnerà all’uno o all’altro il titolo.

Inizia il tour de force della MotoGP

Da rimontante a rimontato, una stagione dopo? Francesco Bagnaia si augura di no, ma Jorge Martín è in una condizione super e lo scherzetto per il ducatista potrebbe essere dietro l’angolo. A un anno di distanza dal colpaccio contro Quartararo, al quale aveva recuperato 90 punti diventando campione del Mondo all’ultima della stagione, ora Pecco fa gli scongiuri per il come back dello spagnolo, ma non vuole sentir parlare di paura: “Avere pressione è un piacere, è normale quando si è in lotta per il titolo. Ogni pilota ha sensazioni diverse, l’esperienza può aiutare”.

Dall’altro lato c’è il citato Jorge Martín, capace di piazzare 4 pole negli ultimi 5 weekend corsi (4 vittorie in Sprint, 2 in GP) che gli hanno concesso il grande ritorno del sogno mondiale dai -60 di metà stagione: “La posta in palio è altissima, ma paradossalmente quando corri sei più rilassato e pensi solo alla gara. L’anno scorso potevo recuperare, poi sono caduto. Vedremo la mia strategia in gara e come andrà qui. Futuro? Se Ducati mi vorrà nel team con la moto ufficiale sarò contento, altrimenti sarò felice di continuare con la Pramac”.

MotoGP Malesia, dove seguire il weekend in tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche, Sprint e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team del comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 10 Novembre

Ore 2.00: Prove libere 1 Moto3

Ore 2.50: Prove libere 1 Moto2

Ore 3.45: Prove libere 1 MotoGP

Ore 6.15 Prove libere 2 Moto3

Ore 7.05: Prove libere 2 Moto2

Ore 8.00: Prove libere 2 MotoGP

Sabato 11 Novembre

Ore 1.40: Prove libere 3 Moto3

Ore 2.25: Prove libere 3 Moto2

Ore 3.10: Prove libere MotoGP

Ore 3.50: qualifiche MotoGP (in diretta su TV8)

Ore 5.50: qualifiche Moto3 (in diretta su TV8)

Ore 6.45: qualifiche Moto2 (in diretta su TV8)

Ore 8.00: Sprint MotoGP (in diretta su TV8)

Domenica 12 Novembre

Ore 3.40: Warm up MotoGP

Ore 5.00: Gara Moto3 (in differita alle 11.15 su TV8)

Ore 6.15: Gara Moto2 (in differita alle 12.30 su TV8)

Ore 8:00 Gara MotoGP (in differita alle 14.15 su TV8)