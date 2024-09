La lotta al titolo MotoGP entra nel vivo e si sposta in Asia, per il GP di Indonesia: ecco tutta la programmazione tv e dove vedere in streaming il weekend

La lotta al titolo per la MotoGP si sposta in Indonesia, sul circuito di Mandalika dove andrà in scena il quindicesimo GP della stagione. Nella prima delle tappe asiatiche che segnano il tramonto del Motomondiale prima del ritorno in Europa col GP di Valencia, sarà ancora sfida tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia che nella doppia di Misano si sono “divisi” gioie e dolori, prima per lo spagnolo e poi per l’italiano. Ma attenzione alle retrovie, perché Marc Marquez ed Enea Bastianini scalpitano.

MotoGP, tutti in Asia

Come ogni anno, da fine settembre ai primi di novembre la MotoGP cambia continente. Ad accogliere i piloti del Motomondiale è l’Asia, con una piccola parentesi anche in Oceania per il GP dell’Australia, per 5 appuntamenti imperdibili per conoscere l’esito nella corsa al titolo iridato.

La prima tappa è quella del prossimo weekend a Buriram, a Mandalika per il GP dell’Indonesia, una delle gare più emozionanti e imprevedibili. Lo sanno bene i piloti della classe regina, che arriveranno in terra indonesiana con il rebus meteo che potrebbe rivoluzionare la griglia di partenza e d’arrivo in un battito di ciglia.

Un weekend, tra Sprint e GP, che sarà di fondamentale importanza per Francesco Bagnaia per continuare a sognare il titolo iridato, il terzo di fila. Con 24 lunghezze di ritardo da Martin, il pilota italiano vuole mettersi alle spalle quanto successo a Misano, con quello zero in gara che fa ancora male a Pecco. Occasione sprecata, ma non ha perso l’entusiasmo e già a Mandalika proverà a farsi sotto, perché ogni gara e a sé.

Jorge Martin è avvisato, non solo per le ambizioni di Bagnaia. In Indonesia, infatti, proveranno a farsi sotto i due che, tra i litiganti, di recente hanno goduto. Parliamo di Enea Bastianini e Marc Marquez, in grande spolvero nelle ultime settimane e speranzosi di andare a caccia delle vittorie che potrebbero riaprire per loro la questione mondiale, riducendo drasticamente un gap oggi oltre i 50 punti.

MotoGP Indonesia, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote a Mandalika.

L’intero fine settimana sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3.

Venerdì 27 settembre

Ore 3-3.35: Moto3 – prove libere 1

Ore 3.50-4.30: Moto2 – prove libere 1

Ore 4.45-5.30: MotoGP – prove libere 1

Ore 7.15-7.50: Moto3 – prove libere 2

Ore 8.05-8.45: Moto2 – prove libere 2

Ore 9-10: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 28 settembre

Ore 2.40-3.10: Moto3 – prove libere 3

Ore 3.25-3.55: Moto2 – prove libere 3

Ore 4.10-4.40: MotoGP – prove libere 2

Ore 4.50-5.30: MotoGP – qualifiche

Ore 6.50-7.30: Moto3 – qualifiche

Ore 7.45-8.25: Moto2 – qualifiche

Ore 9: MotoGP – Sprint Race

Domenica 29 settembre

Ore 4.40-4.50: MotoGP – warm up

Ore 6: Moto3 – gara

Ore 7.15: Moto2 – gara

Ore 9: MotoGP – gara