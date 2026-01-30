Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Il 6 febbraio 2026 prenderanno ufficialmente il via le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, XXV edizione dei Giochi olimpici invernali. L’evento segna il ritorno dei Giochi in Italia dopo Torino 2006 ed è il terzo appuntamento olimpico invernale ospitato dal Paese dopo Cortina 1956. La cerimonia di apertura aprirà un calendario che, per oltre due settimane, porterà in gara atleti da tutto il mondo in 16 discipline diverse.

Il programma olimpico di Milano-Cortina 2026 prevede complessivamente 116 eventi da medaglia, sette in più rispetto ai Giochi di Pechino 2022. Le competizioni saranno suddivise in 54 gare maschili, 50 femminili e 12 miste, confermando l’ampliamento delle prove che coinvolgono entrambi i generi. Tra le principali novità spicca il debutto assoluto dello sci alpinismo, che entrerà per la prima volta nel programma olimpico assegnando tre titoli.

Biathlon

Il biathlon assegnerà 11 titoli olimpici. Il programma comprende cinque gare maschili, cinque femminili e una prova mista. Gli uomini si contenderanno le medaglie nello sprint sui 10 km, nell’individuale sui 20 km, nell’inseguimento sui 12,5 km, nella mass start sui 15 km e nella staffetta 4×7,5 km. Le donne gareggeranno nello sprint sui 7,5 km, nell’individuale sui 15 km, nell’inseguimento sui 10 km, nella mass start sui 12,5 km e nella staffetta 4×6 km. È prevista anche la staffetta mista 4×6 km.

Bob

Il bob metterà in palio quattro titoli. Il programma maschile prevede il bob a due e il bob a quattro, mentre per le donne sono in calendario il monobob e il bob a due.

Curling

Nel curling saranno tre le competizioni da medaglia: il torneo a squadre maschile, quello femminile e la gara di doppio misto.

Combinata nordica

La combinata nordica assegnerà tre titoli, tutti al maschile. Sono previste due prove individuali Gundersen, una con trampolino piccolo e una con trampolino grande, entrambe abbinate alla gara sui 10 km, oltre a una competizione a squadre su trampolino grande con frazione di fondo 2×7,5 km.

Hockey su ghiaccio

L’hockey su ghiaccio vedrà due tornei, uno maschile e uno femminile. Il torneo maschile segnerà il ritorno delle stelle della NHL alle Olimpiadi, evento che mancava da dodici anni.

Pattinaggio di figura

Nel pattinaggio di figura sono previste cinque gare: singolo maschile, singolo femminile, coppia di artistico, danza su ghiaccio e gara a squadre mista.

Pattinaggio di velocità

Il pattinaggio di velocità è tra le discipline con il maggior numero di titoli, per un totale di 14 eventi. Sette gare sono riservate agli uomini e sette alle donne, con distanze che vanno dai 500 ai 10.000 metri, oltre all’inseguimento a squadre e alla mass start.

Salto con gli sci

Il salto con gli sci assegnerà sei medaglie d’oro. Gli uomini gareggeranno nel trampolino piccolo, nel trampolino grande e nel super team. Le donne saranno impegnate nelle prove individuali su trampolino piccolo e grande. Completa il programma la gara a squadre mista.

Sci acrobatico e freestyle

Lo sci acrobatico, o freestyle, sarà la disciplina con il maggior numero di titoli in palio: 15. Il programma comprende prove maschili e femminili di salti, gobbe, parallelo gobbe, ski cross, freeski halfpipe, slopestyle e big air, oltre alla gara a squadre mista nei salti.

Sci alpinismo

Lo sci alpinismo farà il suo debutto olimpico a Milano-Cortina 2026. Sono previste tre competizioni: sprint maschile, sprint femminile e staffetta mista.

Sci alpino

Lo sci alpino assegnerà dieci titoli, equamente distribuiti tra uomini e donne. In programma slalom, slalom gigante, super G, discesa libera e combinata a squadre per entrambi i settori.

Sci di fondo

Nel fondo saranno 12 le gare da medaglia, sei maschili e sei femminili. Il calendario include skiathlon 10+10 km, sprint individuale, sprint a squadre in tecnica libera, staffetta 4×7,5 km, 10 km in tecnica libera e 50 km in tecnica classica.

Short track

Lo short track prevede nove competizioni. Gli uomini e le donne gareggeranno su 500, 1000 e 1500 metri, oltre alle rispettive staffette. È prevista anche la staffetta mista sui 2000 metri.

Skeleton

Lo skeleton assegnerà tre titoli: individuale maschile, individuale femminile e gara a squadre mista.

Slittino

Nel programma dello slittino sono previste cinque gare: individuale maschile, doppio maschile, individuale femminile, doppio femminile e staffetta a squadre mista.

Snowboard

Lo snowboard chiuderà il programma con 11 eventi. Uomini e donne si confronteranno nello slalom gigante parallelo, nello snowboard cross, nell’halfpipe, nello slopestyle e nel big air. Completa il calendario lo snowboard cross a squadre miste.