ANSA La Ferrari di Charles Leclerc al GP di Monza

Il Gran Premio di Monza è un evento che porta al territorio della Brianza e alla città stessa milioni di euro ogni anno. I numerosissimi visitatori che arrivano nella zona per assistere al weekend di Formula 1, sia dall’Italia, sia dall’estero, spendono tra alloggi, ristorazione e altre voci dell’indotto più di 178 milioni di euro.

Negli ultimi anni, la città e la provincia hanno provato a incanalare parte di queste spese attraverso gli eventi del Fuori GP. Una serie di iniziative volte a rendere il territorio più adatto ad accogliere le migliaia di persone in arrivo.

Quanto vale il Gran Premio di Monza per la Brianza

Grazie al Gran Premio il territorio della Brianza può godere ogni anno di un indotto da 178,8 milioni di euro. Lo ha calcolato l’Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza effettuando uno studio sui dati del 2024. Le voci di spesa che contribuiscono maggiormente a questo afflusso di denaro sono:

alloggio, 33% della spesa totale, 59 milioni di euro;

shopping, 30% della spesa totale, 53,6 milioni di euro;

ristorazione, 16% della spesa totale pari a 28,6 milioni di euro;

biglietti di ingresso, 15% della spesa turistica pari a 26,8 milioni di euro;

trasporti e parcheggio, 6% della spesa totale pari a 10,7 milioni di euro.

I due terzi di tutta la spesa si concentrano nell’alloggio e nello shopping. Se il primo è una voce spesso inevitabile, specialmente per i tifosi che vengono da lontano, il secondo dimostra che il pubblico della Formula 1 è disposto a spendere anche oltre le semplici necessità.

La ricaduta sul territorio

Monza è una città relativamente piccola per l’evento che ospita. Ogni anno sono circa 300mila i visitatori che si avvicendano a fronte di una popolazione residente nel capoluogo brianzolo di meno di 130mila persone. Questo rende inevitabile che parte delle presenze si distribuisca non solo sul territorio della provincia, ma anche su quello della città metropolitana di Milano.

Sempre secondo i dati dello studio di Confcommercio, la spesa turistica si distribuisce in maniera piuttosto ampia sul territorio lombardo circostante alla provincia di Monza e Brianza:

Monza e Brianza, 51% della spesa, pari a circa 91,2 milioni di euro circa;

Città metropolitana di Milano, 39% della spesa, pari a 54,5 milioni di euro circa;

provincia di Como, 11% della spesa, pari a 19,4 milioni di euro circa;

altre province, principalmente Lecco, 7% della spesa, pari a 12,5 milioni di euro circa.

ANSA

Il Fuori GP

Dal 4 al 7 settembre 2025 inoltre si terrà il Fuori GP, una serie di eventi sul territorio che incanaleranno i visitatori, permettendo loro di vivere maggiormente la città e la provincia al di fuori del Gran Premio di Formula 1. Quest’anno la portata degli eventi potrebbe essere maggiore anche grazie ai 5 milioni di euro stanziati dal decreto Infrastrutture in favore dei Gran Premi di Monza e Imola.

Il sindaco di Monza Paolo Pilotto, durante la presentazione ufficiale del Fuori GP 2025, ha dichiarato: