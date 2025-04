Barilla nuovo official partner della Formula 1. Un ritorno in pista per la storica famiglia italiana, dopo i successi del pilota Paolo Barilla, oggi vicepresidente

Fonte: Getty Images Barilla, nuovo official partner della Formula 1

Parlare di Barilla vuol dire parlare d’Italia. Questa è una certezza nel mondo, considerando come la pasta nostrana raggiunga di fatto ogni angolo del pianeta, o quasi. Barilla non è però presente unicamente sugli scaffali dei supermercati e nelle cucine dei ristoranti. C’è stato un tempo in cui quel cognome era legato alla Formula 1, e quel tempo è ora tornato.

Barilla sponsor Formula 1

Barilla, marchio nato a Parma nel 1877, è oggi tra i leader mondiali nel proprio settore. Un brand ampiamente riconoscibile e amato, che ha siglato un accordo di collaborazione pluriennale con la Formula 1, divenendo official partner.

Ciò vuol dire che i prodotti Barilla saranno nel paddock e il logo bianco, rosso e blu apparirà nella segnaletica a bordo pista. Sono inoltre previste anche promozioni per i consumatori e attivazioni digitali.

Scendendo nel dettaglio, saranno allestiti dei Barilla pasta bar all’interno del Paddock club di Formula 1. Qui si potranno gustare numerosi prodotti, raggiungendo un pubblico sempre più vasto nel mondo tramite social e Tv.

Ilaria Lodigiani, Barilla chief category & marketing officer, si è così espressa in merito a questo importantissimo accordo:

“Nel corso dei prossimi anni, non vediamo l’ora di poter accogliere al tavolo tutti gli appassionati di Formula 1, ogni fine settimana di gara. Così da far vivere l’emozione delle corse e il comfort di un ottimo pasto. Questa partnership è un invito alla celebrazione dei momenti che contano, insieme, perché crediamo che condividere un pasto abbia il potere di trasformazione sconosciuti in una famiglia. In pista, a casa o a tavola, Barilla e Formula 1 uniscono le persone, al di là dello sport e della cucina”.

La carriera di Paolo Barilla

Come detto, si tratta di un ritorno di Barilla in Formula 1. Il motivo? Paolo Barilla, oggi vicepresidente del gruppo, è stato infatti pilota F1 tra il 1989 e il 1990. La sua passione per i motori e le corse è però ben precedente. Ha infatti iniziato a gareggiare nel 1975, vincendo il campionato italiano Karting 100 cm3 appena un anno dopo.

Nel 1981 ha preso parte al campionato italiano di Formula 3, raggiungendo il terzo posto nella classifica generale, per poi ritrovarsi in Formula 2 l’anno seguente. Il più grande traguardo sportivo della sua vita resta però, indubbiamente, la vittoria con Klaus Ludwig e John Winter della 24 Ore di Le Mans del 1985, a bordo di una Porsche 956 del team Joest Racing.

Intervistato dal Corriere della Sera, ha ammesso come l’idea di Barilla come official partner della Formula 1 non sia stata sua. Indubbiamente, però, l’ha subito condivisa. La società globale cambia ed è necessario non restare ancorati, sperando che la trasformazione non colpisca il proprio modo di agire, vivere e fare impresa. Si cambia insieme al mondo: