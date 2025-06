I falli e i comportamenti antisportivi di vario genere hanno un prezzo: ecco le sanzioni previste per il Mondiale per Club

Inter e Juve al Mondiale per Club: quanto pagano per gialli e rossi

Il Mondiale per Club non sta ottenendo esattamente l’attenzione che ci si era prefigurati. L’appeal dell’evento aumenterà nei prossimi turni, probabilmente, con l’avvicinarsi della fase conclusiva, ma intanto in campo sono scesi dei top a dir poco affaticati e appannati.

La manifestazione spera di seguire l’iter della Nations League, che sta acquistando una certa rilevanza, perché è sempre meglio accumulare trofei che restare a guardare, anche quando la competizione non è storica e creata unicamente per aumentare gli introiti (a scapito della salute dei professionisti).

Il Mondiale per Club è però anche una chance di sperimentazione. Rientra in questa categoria la scelta di prevedere un costo per le sanzioni. Cartellini gialli e rossi hanno un prezzo ben preciso, ed ecco quale. Qualcosa che, chi sa, potrebbe giungere anche nei campionati d’Europa e non solo.

Quanto costano ammonizioni ed espulsioni

Le sanzioni decise dall’arbitro si pagano care. È un dettaglio importante che emerge dal Codice Disciplinare della FIFA. Sono state introdotte delle ammende, così come accade per gli altri tornei organizzati dalla Federcalcio mondiale.

Si mira a responsabilizzare i calciatori in campo e in panchina, così come l’intero staff, al fine di garantire dei giusti insegnamenti agli spettatori. I comportamenti devono essere consoni e, dunque, gli atteggiamenti inadatti devono avere un peso considerevole.

Passiamo al dettaglio e capiamo quanto costano esattamente tutte le sanzioni che possono essere comminate dal direttore di gara.

Mondiale per Club Sanzione Prezzo 🟨 Cartellino giallo 10mila franchi svizzeri (10.600 euro circa) 🟨🟨 Cartellino rosso indiretto 15mila franchi svizzeri (15.900 euro circa) 🟥 Cartellino rosso diretto 20mila franchi svizzeri (21.300 euro circa) 🟥🟨👥 Comportamento antisportivo della squadra 15mila franchi svizzeri (15.900 euro circa)

L’ammenda per il comportamento antisportivo della squadra è decisamente particolare. Considerando la gravità della situazione, si impone una sanzione in aggiunta a quelle individuali. Ma quando scatta tutto ciò?

Non si fa riferimento a un’invasione di campo della panchina, per quanto prevedrebbe di certo delle conseguenze. Semplicemente il regolamento prevede un’aggiunta sanzionatoria qualora l’arbitro infligga delle sanzioni a cinque o più calciatori della stessa squadra. Un avvertimento anche per gli allenatori, chiamati a non impostare le gare unicamente sotto l’aspetto della grinta e della fisicità.

Quanto pagano Inter e Juve

Al Mondiale per Club sono due le squadre italiane partecipanti. Ci rappresentano Inter e Juventus. Entrambi i club hanno giocato un solo match. I ragazzi di Chivu hanno ricevuto ben tre cartellini gialli contro Monterrey. Si è trattato di Asllani, Barella e Lautaro.

La compagine guidata da Tudor, che ha ottenuto un trionfo per 5-0 contro Al-Ain, ha portato a casa ben quattro cartellini gialli: McKennie, Cambiaso, Conceicao e Gatti.

L’Inter dovrà dunque pagare 31.800 euro, mentre la Juve è attesa da una sanzione di 42.400 euro, in attesa delle prossime gare. È andata bene alla vecchia signora, che avrebbe pagato degli aggiuntivi 15.900 euro in caso di quinto ammonito o un’espulsione, per comportamento antisportivo della squadra.