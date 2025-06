Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni. Già ex vicepresidente succede a Giovanni Malagò in carica negli ultimi 12 anni, ha sconfitto Luca Pancalli conquistando 47 voti su 81

ANSA Luciano Buonfiglio nuovo presidente del Coni eletto al primo scrutinio

Con 47 voti su 81 Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano. Alla vigilia il 74enne era il favorito tra gli otto candidati perché ritenuto in linea con la gestione del predecessore Giovanni Malagò, presidente negli ultimi 12 anni. È stata così portata avanti una certa continuità per permettere allo sport italiano di continuare con il lavoro fatto finora. Luciano Buonfiglio ha sconfitto Luca Pancalli, attuale presidente del Comitato paralimpico italiano e che ha ottenuto solo 34 voti.

L’elezione del presidente del Coni

La vittoria è stata decretata al primo scrutinio grazie ad una maggioranza assoluta ottenuta dagli aventi diritto. Il nuovo presidente del Coni ha un passato da canoista e ha partecipato alle Olimpiadi di Montreal del 1976. Ha già una lunga esperienza nel CONI essendo stato vicepresidente dal 2013-2018 durante la gestione Malagò.

Come riporta il sito ufficiale del Coni, oltre a Luca Pancalli, Luciano Buonfiglio ha sconfitto Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli, Franco Carraro e Mauro Checcoli. Nella corsa alla presidente si sono ritirati Giuseppe Macchiarola e Duccio Bartalucci mentre, in apertura dei lavori assembleari, sono state respinte le candidature di Ettore Thermes e Saimon Conti.

Chi è Luciano Buonfiglio

Buonfiglio è napoletano ed è nato il 5 novembre 1950, si è poi trasferito a Milano all’età di 15 anni. Prima di dedicarsi all’attività dirigenziale nello sport, Luciano Buonfiglio è stato un canoista di livello internazionale. Ha vinto più volte i campionati italiani, ha partecipato alle Olimpiadi ed è stato nazionale per 36 volte. Maturità scientifica, laurea in Giurisprudenza indirizzo economico ha anche un importante curriculum lavorativo con numerose esperienze nel settore bancario dove spicca la direzione della Banca Popolare di Bari dal 2004 al 2012.

Il nuovo presidente del Coni ricopre da oltre vent’anni un ruolo di primo piano nella promozione e gestione della canoa italiana. È infatti alla guida della federazione italiana canoa e kayak dal 2005. Successivamente è entrato come membro del Consiglio Nazionale del Coni e ha svolto il ruolo di vicepresidente durante il primo mandato di Giovanni Malagò dal 2013 al 2018.

Proprio durante la sua prima dichiarazione come presidente del Coni, Luciano Buonfiglio ha voluto ringraziare il suo predecessore per quanto fatto negli ultimi 12 anni oltre a sottolineare la correttezza dell’avversario Luca Pancalli. Ha inoltre aggiunto:

“Non posso non sottolineare la presenza dei membri CIO qui con noi: un valore aggiunto, l’Italia è protagonista nel mondo e loro ci rappresentano. Dobbiamo essere consapevoli delle competenze a questo tavolo e dobbiamo impegnarci ad arrivare nei board internazionali, solo se ci sei puoi essere protagonista. Ora ci aspettano i fatti”

Nel suo programma elettivo Buonfiglio ha puntato molto sulla promozione degli investimenti per permettere al Comitato Olimpico Italiano di mantenere prestigio nazionale e internazionale oltre ad avere come obiettivo quello di portare i conti in ordine. Il nuovo presidente sarà alla guida del Coni durante le attese Olimpiadi di Milano-Cortina in programma nel 2026 e palcoscenico fondamentale per il settore.