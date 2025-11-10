Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Stellantis diventa partner ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Nel Salone d’Onore del Coni è stata presentata la partnership tra i marchi italiani di Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati) e la Fondazione Milano Cortina 2026. L’accordo sancisce l’ingresso ufficiale del gruppo automobilistico come partner dei prossimi Giochi Olimpici Invernali, che si svolgeranno in Italia tra poco più di un anno. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, e il presidente di Stellantis ed Exor, John Elkann, che ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione.

Le parole di John Elkann

John Elkann ha definito l’accordo un segnale forte del legame tra Stellantis e l’Italia. Le sue parole:

La partnership tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e i brand italiani del nostro gruppo rappresenta molto più di una sponsorizzazione. È un atto concreto di sostegno alle Olimpiadi che si svolgeranno tra poco nel nostro Paese, un tributo allo sport e un segnale chiaro del nostro impegno verso l’Italia

Il presidente di Stellantis ha sottolineato anche il valore simbolico della collaborazione spiegando che saranno al fianco degli atleti, delle istituzioni e delle comunità, convinti che la forza dei marchi italiani e delle persone faccia la differenza.

Quando l’Italia dà il meglio di sé, il risultato è sempre straordinario

Secondo Elkann, l’accordo con la Fondazione Milano-Cortina rappresenta anche un’occasione per valorizzare la tradizione automobilistica nazionale, unendo passione sportiva e innovazione tecnologica.

Stellantis riceve eredità di Fiat

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha ricordato come Stellantis raccolga l’eredità di Fiat, storicamente presente in tutte le edizioni olimpiche ospitate in Italia. Durante il suo intervento, Buonfiglio ha rimarcato il valore simbolico dell’accordo spiegando che si tratta di una giornata all’insegna dell’eccellenza dello sport italiano e la classe dei campioni capaci di scrivere pagine memorabili. Il presidente del Coni si è detto sicuro che Stellantis saprà guidare con fierezza e fiducia per scrivere un’altra pagina di successo, sventolando il tricolore in un futuro di innovazione e vittoria.

Milano-Cortina sarà l’Olimpiade dei territori

Anche il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, ha evidenziato l’importanza di questa collaborazione per la riuscita dei Giochi. Ha spiegato che fin dall’inizio della candidatura ci si è posti subito l’obiettivo di realizzare un nuovo modello, organizzando “la prima Olimpiade dei territori”.

Malagò ha aggiunto che il progetto ha richiesto un grande impegno logistico, vista la distanza tra le sedi di gara. “L’automobile sarà indispensabile e sarà al centro dell’organizzazione di Milano-Cortina”. Ha poi ringraziato la squadra di Stellantis e il presidente Elkann per il sostegno: “Speravo che si chiudesse l’accordo e ho fatto il tifo perché questo avvenisse. Oggi la speranza è diventata realtà”.