Il paddock della F1 resta ancora dall’altro lato del mondo, col quarto appuntamento della stagione che si correrà a Suzuka per il GP del Giappone. Dopo Bahrain, Arabia Saudita e Australia, infatti, il Circus sbarca nella terra dei samurai, in un tracciato che può significare tanto per il prosieguo della stagione. Una gara importante, di certo, per Ferrari che, dopo essere uscita vittoriosa a Melbourne con un super Carlos Sainz, spera di potersi riconfermare sulla pista nipponica, dove non vince da vent’anni.

Un GP tra gli allarmi

Vent’anni sono tanti e il Cavallino Rampante vuole assolutamente cancellare la “maledizione” Suzuka già dalla gara di domenica. L’ultimo a vincere in terra giapponese a bordo di una Rossa, infatti, è stato Michael Schumacher nel GP del 2004, in una gara che portò il tedesco a trionfare davanti al fratello Ralf e al britannico Button.

Ora la palla, anzi il volante, passa a Charles Leclerc e Carlos Sainz, che nel GP del Giappone vogliono confermare lo stato di grazia di Ferrari. Quattro volte a podio nelle tre gare corse, con lo spagnolo che ha conquistato un successo e un terzo posto mentre il monegasco un secondo e un terzo posto, il team di Maranello sa che può giocarsi le proprie carte a Suzuka.

Ma non sarà facile, perché il rivale numero uno Red Bull arriverà in Giappone con delle novità. Come da programma pre-stagione, infatti, la scuderia austriaca porterà a Suzuka un fondo nuovo sulla RB20. Sarà di certo la miglior versione della Red Bull di questa stagione, che trova in una pista come quella giapponese un tracciato perfetto per le caratteristiche della propria monoposto.

Per i primi aggiornamenti Ferrari, invece, bisognerà attendere “più in là”, hanno fatto sapere da Maranello. Ma in Giappone qualche modifica ci sarà, soprattutto al posteriore con un ritocco alla sospensione per questioni aerodinamiche.

Ma intanto a far accendere le luci dei riflettori su di sé è la situazione a Taiwan col terremoto delle scorse ore che preoccupa. Preoccupazioni, soprattutto, arrivate in Giappone con una scossa registrata nella mattina di giovedì 4 aprile, sisma di magnitudo 6.0 che ha fatto temere per l’allerta tsunami.

Al momento è stata diramata l’allerta in Giappone per non farsi trovare impreparati, ma la situazione sarebbe sotto controllo. Diversa, invece, la questione relativa al maltempo. Il weekend di Suzuka, infatti, potrebbe essere segnato da piogge.

F1 Giappone, dove seguirla

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del quarto appuntamento della stagione di F1? Sul circuito di Suzuka, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto.

Di seguito tutti gli orari del weekend con un consiglio importante: per vedere tutto il fine settimana bisognerà puntare la sveglia molto presto.

Venerdì 5 aprile

Ore 04.30: Prove Libere 1

Ore 08.00: Prove Libere 2

Sabato 6 aprile

Ore 04.30: Prove Libere 3

Ore 08.00: Qualifiche

Domenica 7 aprile

Ore 07.00: Gara