F.C. Como Women lancia il Programma Ambassador: un’opportunità di crescita per calciatrici e brand

F.C. Como Women lancia il Programma Ambassador, un’iniziativa innovativa pensata per valorizzare il ruolo delle calciatrici e rafforzare i legami con gli sponsor. In collaborazione con la piattaforma WeAre8, il programma coinvolge un gruppo selezionato di 9 giocatrici della Prima Squadra, che hanno scelto di diventare ambasciatrici del club.

Il programma offre infatti alle atlete l’opportunità di diventare protagoniste della promozione del club e dei suoi sponsor attraverso i propri canali social, dimostrando come le collaborazioni con i brand possano contribuire alla crescita del calcio femminile e dell’industria sportiva in generale. Questo progetto rappresenta non solo una visibilità maggiore per le calciatrici, ma anche un’occasione per sviluppare competenze comunicative in un contesto strategico.

Ambasciatrici del brand, un ruolo attivo e consapevole

Nel Programma Ambassador, il concetto di “ambasciatrice” va oltre la semplice visibilità. Le calciatrici selezionate diventano vere e proprie portavoci dei valori rappresentati dai partner del club, contribuendo in maniera autentica alla diffusione dei loro messaggi. Ogni calciatrice avrà accesso a una formazione dedicata dal team di Mercury/13, che le preparerà ad assumere un ruolo di promozione più consapevole e strategico.

“Il nostro obiettivo è creare una connessione autentica tra le atlete e gli sponsor, affinché entrambe le parti possano trarre un beneficio reale da questa sinergia. Il Programma Ambassador permette alle giocatrici di essere il volto visibile della collaborazione, garantendo che le loro voci vengano ascoltate dalla comunità e oltre”

ha dichiarato Victoire Cogevina, Co-CEO e Co-Founder di Mercury/13.

La sponsorizzazione come motore di crescita

Una componente fondamentale del programma è la formazione del team, che aiuterà le atlete a comprendere appieno il valore degli sponsor e la loro funzione strategica. La sponsorizzazione non si limita infatti all’aspetto economico, ma contribuisce allo sviluppo e alla visibilità del club. Le calciatrici saranno coinvolte attivamente nel dialogo con i partner commerciali, con l’obiettivo di promuovere valori e messaggi con professionalità e passione, sia in campo che fuori.

“Collaborare direttamente con i brand è un’opportunità preziosa. Poter conoscere da vicino certe dinamiche, crescere professionalmente a fianco di esperti del settore e confrontarsi con nuove idee è qualcosa che apprezzo molto. Ogni volta che scendiamo in campo, non rappresentiamo solo Como Women, ma anche l’identità e i valori dei nostri partner”

ha affermato Katja Schroffenegger, portiere di F.C. Como Women e Ambassador.

“In Como Women abbiamo la possibilità unica di instaurare relazioni autentiche con chi crede nel nostro progetto e vi investe. Questo approccio ci permette di esplorare nuovi modi di pensare e lavorare, offrendo a tutte le parti coinvolte occasioni di crescita reciproca”

ha aggiunto la centrocampista Dominika Conc, anche lei tra le protagoniste del programma.

Uno sguardo al futuro

Il Programma Ambassador rappresenta solo il primo passo di un percorso destinato a evolversi nel tempo. F.C. Como Women è impegnato nello sviluppo di nuovi modelli di collaborazione che vedano atlete e sponsor come protagonisti di una relazione win-win, fondata su valori condivisi, visibilità e crescita congiunta. Il lancio di questo progetto testimonia l’impegno del club nel promuovere il calcio femminile come settore in continua crescita e come terreno fertile per nuove opportunità di collaborazione tra sport e business.