EXTRA TIME, il Social Football Summit continua a innovare (e puntare sulle idee)

123RF EXTRA TIME, la startup competition del Social Football Summit

Quella di Torino è stata la prima tappa dell’Innovation Tour, che si concluderà all’Università degli Studi della Campania il 29 ottobre. Il lancio della call è stato preceduto da un dibattito sul tema dell’innovazione nell’industria del calcio, con l’introduzione dell’Avvocato Domenico Filosa, referente del Dipartimento di Diritto dello sport, e gli interventi di Gianfilippo Valentini (Founder Social Football Summit e CEO Go Project e Social Media Soccer), Marco Riva (Head of Incubations & Acceleration Programs Fondazione Giacomo Brodolini) e Marco Di Cillo (Head of Digital Advisory&Solution Portfolio Almaviva).

Al termine dell’incontro, Vincenzo Filetti – responsabile della startup competition – ha illustrato il percorso dell’iniziativa, dalla prima edizione del 2018 ad oggi e ha presentato la call, che è ufficialmente aperta.

EXTRA TIME, i dettagli dell’iniziativa

La challenge EXTRA TIME è rivolta a startup e aziende residenti in Italia e all’estero. L’obiettivo della call è quello di individuare proposte innovative da applicare all’industria del calcio e dello sport, con riferimento a quattro grandi temi che caratterizzano il settore in questa fase storica:

tecnologie e performance

fan engagement e nuove esperienze

media contenuti e intrattenimento

business model e sostenibilità nel mondo del calcio e dello sport

“Il Social Football Summit non è più soltanto un evento, ma una piattaforma internazionale capace di connettere i protagonisti e le idee più innovative della football industry”, ha dichiarato Gianfilippo Valentini, founder del Social Football Summit e CEO e founder di Go Project e Social Media Soccer.

EXTRA TIME, le dichiarazioni dei protagonisti

“Dal 2018 a oggi oltre 60 startup sono salite sul palco del Social Football Summit, e la competition continua a crescere, anche nella sua dimensione internazionale: ci aspettiamo numerose candidature dall’estero, come già nella scorsa edizione, quando due finaliste su otto arrivavano da fuori Italia. È un’evoluzione che racconta il cambiamento dell’intero ecosistema: da un focus iniziale su soluzioni puramente digitali, siamo arrivati a un approccio in cui tecnologia, sostenibilità e sport business si intrecciano per generare valore concreto”, ha dichiarato Vincenzo Filetti, responsabile della startup competition.

Sono ammessi alla challenge 6 startup e aziende che potranno presentare la propria candidatura entro il 31 ottobre, compilando il form online (lo trovate qui). La pitch session si svolgerà 18 novembre all’Allianz Stadium di Torino, durante la nuova edizione del Social Football Summit.