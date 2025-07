L’ottava edizione del Social Football Summit si sposta a Torino

Il 18 e 19 novembre 2025 l’Allianz Stadium ospiterà il summit di riferimento per la football industry con oltre 150 speaker ospiti.

Il Social Football Summit, evento internazionale dedicato al mondo del calcio e della sport industry, annuncia l’ottava edizione che si svolgerà il 18 e 19 novembre 2025 nella nuova sede dell’Allianz Stadium di Torino. Per la prima volta il summit lascia Roma, sua sede storica, e approda in Piemonte, in uno degli impianti simbolo della Serie A.

Nato come appuntamento per operatori del settore e stakeholder dell’ecosistema calcistico, il SFS è diventato un hub internazionale di confronto tra club, leghe, istituzioni, imprese, startup e professionisti. L’edizione 2025 promette un format rinnovato e ancora più immersivo, con un focus su trasformazione digitale, sostenibilità, modelli di business emergenti, fan engagement e sviluppo inclusivo del calcio a ogni livello.

L’edizione 2025 dell’SFS si terrà all’Allianz Stadium

Il programma prevede una serie di panel tematici, incontri one-to-one, momenti formativi e workshop interattivi dedicati ai principali trend dell’industria sportiva. Oltre 150 speaker prenderanno parte ai lavori, in rappresentanza di FIFA, UEFA, FIGC, Lega Serie A, principali leghe europee e club professionistici, nonché aziende e startup che operano nei settori tech, media e sport business. L’agenda includerà approfondimenti su calcio femminile, settori giovanili, medicina sportiva, digitalizzazione delle infrastrutture, turismo sportivo e strategie di engagement dentro e fuori dagli stadi.

Torneranno anche gli appuntamenti più attesi: SFS Extra Time, la startup competition dedicata all’innovazione nello sport, e gli SFS Awards, premi alle eccellenze del calcio e della sport industry.

L’SFS 2025 in un città simbolo del calcio

Gianfilippo Valentini, CEO di SFS:

“Dopo anni di crescita, portare il SFS in una città simbolo della cultura calcistica italiana rappresenta un passo importante. Torino è da sempre crocevia di innovazione e sport, e sarà il contesto ideale per discutere il futuro della football industry.”

Massimo Tucci, Direttore del SFS, ha infine confermato la direzione del progetto:

“L’obiettivo è consolidare il ruolo dell’evento in Italia e rafforzare la sua dimensione internazionale, creando reali opportunità di business tra gli stakeholder.”

Anche Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A, ha sottolineato il valore strategico dell’evento:

“Eventi come il SFS stimolano il confronto tra i professionisti del calcio per trovare soluzioni innovative. Partecipare come Global Partner ci consente di contribuire a rendere il nostro sport più moderno, sostenibile e coinvolgente.”

Di cosa si è parlato nelle edizioni dell’SFS 2023 e 2024

Le due precedenti edizioni del Social Football Summit, come detto, si sono svolte a Roma, presso lo Stadio Olimpico, con focus su innovazione e sostenibilità nella football industry.

Nel 2023, il focus principale è stato sull’intelligenza artificiale nello sport, sull’evoluzione dei modelli comunicativi e sul valore dei dati per la performance. Ampio spazio è stato dedicato al calcio femminile, all’impatto dei creator digitali, all’entertainment e alla gestione sostenibile degli impianti sportivi.

Nel 2024, l’edizione ha visto crescere la partecipazione internazionale e si è concentrata su digitalizzazione degli stadi, salute mentale degli atleti, innovazione tecnologica e relazioni tra club e tifosi. Tra i momenti più discussi, quelli dedicati all’analisi dei nuovi format UEFA e al potenziale delle piattaforme OTT nel rapporto tra calcio e media.

Anche nelle passate edizioni, SFS si è confermato come punto di riferimento per chi opera nei settori dello sport business, della comunicazione sportiva e della tecnologia applicata al calcio, mantenendo una visione orientata all’innovazione responsabile e alla crescita sostenibile del settore.