Coppa Davis, Italia in finale dopo 25 anni punta su Sinner: dove vederla

Trascinati dal fuoriclasse altoatesino gli azzurri tornano in finale di Coppa Davis per la prima volta dal 1998, battendo 2-1 la Serbia di Novak Djokovic

Fonte: ANSA Jannik Sinner in campo con la Coppa Davis sullo sfondo

A distanza di 25 anni dall’ultima volta l’Italia torna a disputare una finale di Coppa Davis e lo deve soprattutto al suo fuoriclasse Jannik Sinner. Ancora una volta in rimonta la nazionale azzurra riesce a ribaltare il risultato trascinata dal fenomeno altoatesino, che prima batte per la seconda volta in carriera il numero uno del mondo Novak Djokovic, per poi sconfiggerlo nuovamente nel doppio con Lorenzo Sonego. La squadra azzurra, composta da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli, si troverà davanti l’Australia che venerdì ha sconfitto la Finlandia conquistando i due singolari con Popyrin e De Minaur.

Coppa Davis, Italia in finale dopo 25 anni: dove vederla

Era dalla finale contro la Svezia di Milano del 1998 che la rappresentativa del tennis italiano, oggi capitanata da Filippo Volandri, non riusciva ad arrivare in fondo alla Coppa Davis.

Il sogno di conquistare la seconda “insalatiera” dopo la storica vittoria del 1976 in Cile conquistata da Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, adesso si fa più concreto.

“Oggi è stata una giornata lunga, intensa – è stato il commento di Jannik Sinner dopo aver portato a casa il 2-1 contro la Serbia- Musetti ha fatto un’ottima partita in singolare. Io ho fatto il mio massimo contro Novak, al terzo poteva andare in tutti i modi. Adesso abbiamo l’opportunità di vincere un’altra Davis. Abbiamo fatto un ottimo doppio”.

“Annullare tre match point a Djokovic? Non succede tutti i giorni – ha risposto ancora il 22enne altoatesino – Le palle erano abbastanza nuove. Sullo 0-40 lui ha sbagliato una palla facile, poi ho servito molto bene e questo ti dà l’energia di andare avanti“.

“L’obiettivo è vincere – ha detto Lorenzo Sonego – ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto oggi. Sinner è stato bravissimo, è incredibile come ha affrontato quei tre match point. I ragazzi che giocano a tennis dovrebbero imparare dal suo atteggiamento”

Tra Italia e Australia sarà il 13esimo confronto con un bilancio di 8-4 per gli “aussie” che non perdono contro gli azzurri dal 1980. Prima le tre finali conquistate in casa dalla nazionale oceanica, due a Sydney e una a Melbourne, nel 1960, 1961 e 1977.

L’ultima sfida risale al 1993, quando a Firenze gli asutraliani vinsero 3-2 nei quarti di finale con il punto decisivo conquistato da Richard Fromberg su Stefano Pescosolido.

Coppa Davis, dove vedere la finale Italia-Australia

La semifinale di Coppa Davis tra Italia e Australia si disputerà domenica 26 novembre, a partire dalle 16, dal Palacio Deportes Martin Carpena di Malaga.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in chiaro su Rai 2, mentre per gli abbonati saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, e in streaming su NOW, che propone il tennis, la Formula 1, la MotoGp, oltre al grande calcio della Serie A, della Champions, Europa, Conference League e tanto altro ancora.

