Champions League, ritorno degli ottavi: dove vedere Bayern Monaco-Lazio e Real Sociedad-Psg

Biancocelesti attesi in Germania per portare a termine l'impresa dell'eliminazione del Bayern Monaco, mentre il Paris Saint Germain vola nei Paesi Baschi forte del 2-0 dell'andata

Fonte: ANSA Il fuoriclasse della Lazio Luis Alberto in azione contro il Bayern Monaco all'andata degli ottavi di Champions

Sembrava un’impresa impossibile, ma i Biancocelesti adesso possono crederci. La Lazio vola in Germania per dare battaglia al Bayern Monaco e tentare di conquistare il sogno dei quarti di finali di Champions League. Dopo la vittoria per 1-0 all’andata degli ottavi, il traguardo del passaggio del turno contro i tedeschi in crisi d’identità non sembra più così remoto. E per la squadra di Maurizio Sarri potrebbe valere il riscatto di una stagione a due facce, deludente in campionato e sorprendente in Europa. Forse la stessa voglia di rivalsa che anima i baschi della Real Sociedad, in attesa di affrontare il Paris Saint Germain in casa, per una rivincita più complessa da realizzare dopo il 2-0 di Parigi.

Champions, Bayern Monaco-Lazio e Real Sociedad-Psg: le partite

“Io grandi emozioni non ne ho, bisogna arrivare coraggiosi e determinati” ha dichiarato l’allenatore dei Biancocelesti, Maurizio Sarri, nella conferenza pre-partita.

“Siamo consapevoli della grande difficoltà che vivremo in campo con spirito di sacrificio e capacità di sofferenza – ha affermato il tecnico toscano – Nel calcio niente è impossibile: questo ci deve dare coraggio. Mi sembra una partita alla quale presentarsi belli inc****ti”.

Quella dell’Olimpico è stata la prima sconfitta del Bayern Monaco contro la Lazio, dopo le due vittorie nell’unico precedente tra le due squadre dell’edizione 2020/21 della Champions.

Un successo storico per i Biancocelesti che, quando hanno vinto l’andata, hanno superato il turno in 12 degli ultimi 13 incontri a eliminazione diretta, in tutte le maggiori competizioni europee alle quali hanno partecipato.

Statistica di buon auspicio per la squadra di Sarri, soprattutto se si considera che il Bayern Monaco è stato eliminato in ognuna delle ultime sette sfide di Champions League dopo avere perso la prima gara.

I tedeschi, però, sono usciti a questo punto del torneo soltanto in una delle ultime 12 edizioni della competizione, contro il Liverpool nel 2018/19, con i Reds vincitori della coppa dalle grandi orecchie.

Impresa ancora più ardua attende la Real Sociedad contro un’altra favorita per la vittoria finale, il Paris Saint Germain. Anche se il Psg ha vinto solo due delle 12 trasferte contro avversarie spagnole nella massima competizione europea, perdendo sei delle ultime otto, il 2-0 dell’andata complica di molto i sogni della squadra di Alguacil, nonostante l’ottimo percorso tracciato fin qua.

L’ultima volta che i baschi hanno ospitato in casa una formazione francese agli ottavi di finale di Champions, nel 2004, fu eliminata dal Lione.

Champions, Bayern Monaco-Lazio e Real Sociedad-Psg: dove vederle in Tv e in streaming

Bayern Monaco-Lazio sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 di martedì 5 marzo, su Sky Sport Calcio (201), Sky Sport (251) e Sky Sport 4k. La gara è disponibile anche in streaming su Infinity+ e su Now, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Real Sociedad-Psg si potrà vedere su Sky a partire dalle 21 di martedì 5 marzo, su Sky Sport Calcio (202) e sul canale Sky Sport (253), oltre che in streaming su Infinity+ e Now.

I clienti Now, Sky e Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre le 16 partite che mancano dal palinsesto delle pay-tv saranno un’esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Clicca qui per attivare la prova gratuita ad Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram