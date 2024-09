Champions League, dove vedere Bayer Leverkusen-Milan e Inter-Stella Rossa in Tv e streaming

Fonte: ANSA Gli attaccanti di Milan e Inter, Christian Pulisic e Lautaro Martinez

Italiane in cerca di conferme dalla seconda giornata della nuova Champions. Inter e Milan ripartono dall’Europa per trovare un punto di equilibrio in un inizio di stagione tra alti e bassi, soprattutto per il tecnico rossonero Paulo Fonseca, messo pesantemente in discussione dopo poche giornate. La squadra allenata dal portoghese può invece ripartire adesso dalla spinta della vittoria nel derby, arrivata forse in modo inaspettato dopo sei stracittadine perse di fila e in un clima di crisi esacerbato dalla netta sconfitta nel primo turno di coppa contro il Liverpool. Una ventata di fiducia essenziale per la sfida contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Dall’altra parte i nerazzurri di Simone Inzaghi proveranno a ridestarsi da un inizio di campionato sottotono e dalla, con l’intermezzo del buon punto conquistato a Manchester contro i Citizens, e a rilanciarsi in Champions ospitando in casa una squadra ampiamente alla portata dei campioni d’Italia come la Stella Rossa.

I numeri

Sono solo due i precedenti tra l’Inter e la formazione di Belgrado, nella doppia sfida ai quarti di finale della Coppa dei campioni 1980-81, superato dalla formazione nerazzurra dopo l’1-1 in casa e la vittoria per 1-0 in trasferta.

In generale la Stella Rossa non vince nelle competizioni europee contro club italiani da otto partite, l’ultima volta risale al dicembre 2005 con il successo per 3-1 contro la Roma nei gironi di Coppa Uefa. La sfida del Meazza sarà soltanto il secondo incrocio in Champions tra una squadra del nostro Paese con una serba dal 2000 in poi, dopo l’andata e ritorno contro il Napoli nell’edizione 2018-19 (3-1 per i partenopei in casa e 0-0 a Belgrado).

D’altra parte la formazione di Belgrado ha perso tutte le nove partite giocate in trasferta dalla nascita della Champions (1992/93), mentre l’Inter non perde a Milano da nove sfide nella competizione: l’ultima volta che ha totalizzato una striscia di 10 partite casalinghe consecutive senza sconfitta è stata tra il febbraio 2009 e novembre 2010; in mezzo la conquista del Triplete.

Nove partite senza perdere a Leverkusen anche per il Bayer, considerando però tutte le competizioni europee, ma soltanto due vittorie contro squadre italiane per i tedeschi in Champions nei 12 precedenti, con tre sconfitte nelle ultime tre.

Nessun precedente, invece, tra le “aspirine” e il Milan, che dalla sua ha perso solo una delle ultime otto sfide contro squadre provenienti dalla Germania: 1-3 nel novembre 2023 contro i finalisti della scorsa edizione, il Borussia Dortmund.

Se riuscisse ad avere la meglio sui rossoneri, il Leverkusen vincerebbe le prime due partite in Champions (dopo il 4-0 al Feyenoord) come non succedeva dalla stagione 2001/02, quando perse la finale contro il Real Madrid per 2-1.

Dove vederle le partite

Bayer Leverkusen-Milan sarà trasmessa su Sky a partire dalle 21 di martedì 1 ottobre, sui canali di Sky Sport calcio e Sky Sport (253), oltre che in streaming su NOW, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Inter-Stella Rossa si potrà vedere sempre su Sky a partire dalle 21 di martedì 1 ottobre, sui canali di Sky Sport uno (201), Sky Sport 4k e Sky Sport (252), oltre che in streaming su NOW.

