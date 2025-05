Fonte: ANSA Quanto guadagnerà la Campania dallo scudetto del Napoli.

È grande festa nel calcio per la Campania: il Napoli è di nuovo campione d’Italia.

Dopo una dura lotta in vetta alla classifica della Serie A, e una stagione stellare condotta dal sapiente Antonio Conte, il club partenopeo conquista il quarto scudetto bissando il successo del 2023.

Impatto economico per la Campania

Ma oltre alla gloria sportiva, il titolo ha anche un peso economico non secondario per il territorio, per il club e per l’intero sistema calcistico italiano.

Secondo le stime di Confesercenti Campania, la vittoria del Tricolore porterà un impatto economico diretto destinato a superare facilmente i 230 milioni di euro, con oltre 1 milione di turisti attesi nel solo mese di maggio 2025, cifra che potrebbe salire ulteriormente grazie alla “festa lunga” che si prospetta per giugno.

L’importanza materiale del trionfo per il club Napoli ammonta, si stima, in almeno 64 milioni tra premi, Uefa e sponsor. Il primo posto in Serie A garantisce al Napoli un premio di circa 19 milioni di euro, tra distribuzione centralizzata dei diritti tv e bonus per il piazzamento.

La partecipazione alla Champions League rappresenta una fonte di ricavi che parte da un minimo di 43,55 milioni di euro, fra quota fissa e bonus per risultati.

A raccontare le previsioni era stato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti della Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno:

“Il nostro centro studi valuta che nel prossimo fine settimana ci saranno oltre 320.000 turisti che soggiorneranno a Napoli e circa 200.000 sparsi nelle altre province della regione. Sono attesi oltre mezzo milione di turisti in Campania a fine maggio che, in caso di trionfo del Napoli in campionato, considerando i tifosi e i curiosi, diventerebbero quasi 2 milioni di persone. Se le previsioni, soprattutto quelle sportive, fossero confermate, tutto ciò genererebbe un fatturato per i vari gadget legati all’evento nella sola città di Napoli di circa 15 milioni di euro in un solo week-end”.

Principali voci del fatturato stimato

Di seguito, il dettaglio sulle principali voci di fatturato che, lo si ricorda, nel complesso viene stimato in oltre 230 milioni di euro:

gadget e merchandising sportivo – 15 milioni di euro (solo nel primo weekend post-scudetto);

strutture alberghiere – circa 80 milioni di euro generati grazie alla ricaduta sull’occupazione;

ristorazione – circa 39 milioni stimati grazie all’afflusso turistico e al consumo nei locali.

Si tratta di proiezioni parzialmente basate sui dati del 2023, dal momento che anche dopo il terzo scudetto, l’effetto economico si protrasse per mesi. Secondo Schiavo, la festa per il quarto scudetto della Società Sportiva Calcio Napoli durerà almeno 4-5 settimane, con la città di Napoli trasformata in un vero e proprio “teatro a cielo aperto”.

Valore dello scudetto incalcolabile

Fino ad ora abbiamo parlato di “prezzi”. Sul fronte del “valore” (cioè dell’orgoglio), invece, il guadagno in termini di reputazione per Napoli e per la Campania è incalcolabile.