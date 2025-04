Quanto valgono i calciatori del 2004 con più partite: Garnacho in classifica

L'Italia è totalmente assente da questa particolare classifica. Chi gioca per vincere in Serie A o per un piazzamento in Europa non ha spazio in rosa per un classe 2004

Fonte: ANSA Gavi, classe 2004 del Barcellona

Un calciatore nato nel 2004 ha oggi 21 anni ed è impensabile che giochi titolare in una delle grandi squadre di Serie A. In realtà anche tra le piccole la media età è alquanto elevata, perché si ha bisogno di esperienza per lottare per la salvezza.

Nella formazione titolare di Napoli, Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina non c’è traccia di un classe 2004. L’Italia è infatti assente nella speciale classifica del Cies Football Observatory, che ha elencato i calciatori di 21 anni con più minuti nelle gambe dal loro esordio a oggi.

I calciatori 2004 con più partite

L’Italia avrebbe potuto avere uno slot in questa classifica, considerando l’interesse del Napoli di De Laurentiis per Alejandro Garnacho del Manchester United. Era una delle pedine prese in considerazione per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, andato al Psg nel mercato di gennaio.

Un affare che sembrava in dirittura d’arrivo e che è poi saltato clamorosamente (pare per una richiesta d’ingaggio maggiorata da parte del calciatore). Considerando il rendimento del 2004 spagnolo in questi mesi, però, forse non è stato un affare perduto.

Detto ciò, è proprio l’Inghilterra a vantare il maggior numero di posizioni nella top 20 dei 2004 con più minuti accumulati dal loro esordio. Qualcosa che abbiamo già visto con i classe 2001, e non solo. Nello specifico parliamo di:

Ipswich Town;

Leicester City;

Manchester United;

Manchester City;

Watford FC.

Segue la Francia con tre posizioni, precisamente con Nizza, Psg e Rennais. Ricapitolando, Manchester United, Manchester City e Psg possono vantare in rosa un 2004 da schierare con una certa continuità, mentre Napoli, Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina possono farne a meno.

Nel nostro campionato ci siamo appena innamorati di Scott McTominay, che però a dicembre 2004 ha compiuto 28 anni. Il nostro problema di percezione è tutto lì, fianco a fianco con la nostra dipendenza dai vivai esteri.

Posizione Giocatore Partite totali Partite/anno Età all’esordio Club attuale 20 Noah Sadiki 141 48.7 17.4 anni Union SG (BEL) 19 Caleb Wiley 142 29.8 15.6 anni Watford FC (ENG/2) 18 Jordan James 145 42.1 17.3 anni Stade Rennais (FRA) 17 Orri Óskarsson 146 24.6 14.7 anni Real Sociedad (ESP) 16 Sávio Moreira 146 32.0 16.4 anni Manchester City (ENG) 15 Andreas Schjelderup 146 34.9 16.7 anni SL Benfica (POR) 14 Alejandro Garnacho 146 41.0 17.2 anni Manchester United (ENG) 13 Georgios Koutsias 147 32.2 16.6 anni FC Lugano (SUI) 12 João Neves 148 55.0 17.9 anni Paris St-Germain (FRA) 11 Hugo Larsson 149 47.4 17.6 anni Eintracht Frankfurt (GER) 10 Viktor Djukanović 152 34.7 16.8 anni FK DAC 1904 (SVK) 9 Bilal El Khannouss 153 52.8 18.0 anni Leicester City (ENG) 8 Kristian Hlynsson 155 28.0 15.7 anni Sparta Rotterdam (NED) 7 Quinn Sullivan 155 32.7 16.3 anni Philadelphia Union (USA) 6 Mohamed-Ali Cho 157 33.8 16.6 anni OGC Nice (FRA) 5 Oscar Gloukh 157 43.1 17.4 anni RB Salzburg (AUT) 4 Julio Enciso 163 26.8 15.1 anni Ipswich Town (ENG) 3 Sergey Pinyaev 164 34.9 15.8 anni Lokomotiv Moskva (RUS) 2 Pablo Gavi 172 41.5 16.6 anni FC Barcelona (ESP) 1 Ângelo Gabriel 185 41.4 15.8 anni Al-Nassr FC (KSA)

Quanto costano i giovani 2004 con più minuti giocati