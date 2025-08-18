IPA Il montepremi del torneo di Cincinnati può essere decisivo per i guadagni di Sinner e Alcaraz

Il 2025 ha visto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermarsi come i grandi protagonisti del tennis mondiale. Il loro cammino li porta ora a sfidarsi nuovamente nella finale del Masters 1000 di Cincinnati che mette in palio non solo un titolo prestigioso ma anche cifre record. Sinner, attuale numero 1 al mondo, ha collezionato in stagione due titoli Slam e un bilancio di 26 vittorie e 3 sconfitte. I suoi guadagni nel 2025 ammontano a circa 7 milioni e 200 mila euro. Di fronte a lui, Alcaraz, che vanta cinque titoli nel 2025 tra cui il Roland Garros, con 48 successi e appena 6 sconfitte e un totale stagionale di 8 milioni e 120 mila euro.

Il montepremi di Cincinnati potrebbe ribaltare le cifre. Il vincitore porta a casa 969.834 euro (circa 1,135 milioni di dollari), mentre lo sconfitto in finale guadagna 521.923 euro (circa 610 mila dollari). Una differenza sostanziale che potrebbe avvicinare i due sul fronte dei premi stagionali. Con il successo, Sinner arriverebbe a eguagliare i guadagni stagionali di Alcaraz, pareggiando di fatto il duello economico del 2025.

Carriera a confronto: numeri vicini anche nel lungo periodo

Oltre ai guadagni dell’anno in corso, anche il bilancio complessivo delle carriere racconta di due campioni ormai vicinissimi. Sinner, con i suoi 20 titoli vinti e un bilancio di 289 vittorie e 83 sconfitte, ha incassato finora 39 milioni di euro tra singolo e doppio. Alcaraz, più giovane di due anni ma esploso prima sul circuito, ha conquistato 21 titoli e un record di 257 successi a fronte di 62 sconfitte. Il totale dei suoi premi in carriera è leggermente più alto: 40 milioni di euro. La finale di Cincinnati può dunque rappresentare un punto di svolta anche in questa prospettiva. Con la vittoria, Sinner ridurrebbe quasi del tutto il distacco e potrebbe chiudere il gap rispetto al rivale spagnolo.

Giocatore Guadagni 2025 (€) Guadagni in carriera (€) Jannik Sinner ≈ 7.207.000 ≈ 39.062.000 Carlos Alcaraz ≈ 8.120.000 ≈ 40.470.000

Una sfida che vale anche la classifica ATP

La posta in gioco non si limita al denaro. Vincere a Cincinnati significherebbe per Sinner consolidare ulteriormente la prima posizione nel ranking ATP, indipendentemente dall’esito degli US Open. Alcaraz, dal canto suo, in caso di successo avrebbe la possibilità di riaprire i giochi per la vetta della classifica mondiale. Quella sul cemento dell’Ohio sarà la quarta finale del 2025 tra Sinner e Alcaraz. Lo spagnolo è avanti nei confronti diretti con due vittorie, ottenute a Roma e al Roland Garros. Sinner ha però ribaltato il trend trionfando a Wimbledon. La finale di Cincinnati non rappresenta solo l’ennesimo capitolo di una rivalità destinata a segnare un’epoca, ma anche l’occasione per decidere chi, oltre che sul campo, sarà il vero dominatore del tennis anche nei premi incassati.