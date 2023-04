Gas e luce, nuova stangata: fai già questa cosa per risparmiare?

Pessime notizie per i consumatori, che vedranno i prezzi di luce e gas aumentare nel corso del 2023. Lo ha dichiarato il presidente di Arera in un’audizione alla Camera. Tentiamo di capire perché questo fenomeno si ripeterà, dopo il calo apprezzato nel recente periodo, quali saranno i mesi “caldi” dell’anno dal punto di vista economico e come provare a tutelarsi.

Gas e luce: bollette in aumento

L’Arera è un’autorità pubblica che si occupa di reti energetiche e il suo presidente, Stefano Besseghini, ha posto in evidenza delle stime che lasciano intendere come i prezzi dell’elettricità e del gas torneranno a salire in maniera vertiginosa.

Il mese da cerchiare in rosso sul calendario per l’elettricità, quello dell’inizio dei rialzi, è luglio 2023. Un aumento previsto del 10% da luglio a settembre rispetto al periodo aprile-giugno, e del 25% nell’ultimo trimestre dell’anno.

Stime, lo sottolineiamo ancora, che si legano a un “trend rialzista”, ma ecco parte del discorso di Besseghini: “Le quotazioni dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per i prossimi mesi hanno recentemente di nuovo mostrato volatilità crescente”.

Discorso quasi identico per le bollette del gas che, a causa di quotazioni risultanti più volatili, aumenteranno del 5% nel terzo trimestre del 2023. Nel quarto, invece, si dovrebbe registrare un aumento del 15%. Il fatto che si tratti di stime ci porta a specificare che tutto si leghi all’attuale situazione del mercato. Ciò vuol dire che eventuali modifiche di quest’ultimo avranno un netto impatto su tali percentuali.

Si attende in merito la risposta del governo, considerando come il decreto Bollette preveda bonus soltanto fino a luglio 2023, proprio quando i rialzi dovrebbero riprendere.

Aumento bollette: come risparmiare

Non sono mancate le risposte delle associazioni dei consumatori, che sottolineano come il governo abbia deciso di interrompere gli aiuti sul fronte caro bollette troppo in fretta. Il Codacons prova a indicare delle cifre, con una stangata complessiva prevista di 317 euro annui a famiglia, suddivisi tra circa 160 euro per l’elettricità e 157 euro per il gas.

Una situazione che coglie alla sprovvista gli utenti, certi d’aver visto iniziare un trend migliore, che si sperava fosse duraturo. Nel corso degli ultimi tre mesi, infatti, il costo del gas è crollato del 34,2% a gennaio, del 13% a febbraio e del 13,4% a marzo. Guardando al primo trimestre del 2023, si evidenzia invece un calo drastico del 55,3% per la spesa complessiva dell’elettricità di una famiglia tipo.

Cosa fare, quindi, per risparmiare sul costo delle bollette? Per quanto si tratti di stime legate al mercato, che potrebbero subire delle variazioni anche nette, è difficile pensare che una previsione così nefasta possa di colpo cancellarsi.

Risulta improbabile una conferma del trend positivo, e nella migliore delle ipotesi si prevede un aumento dei prezzi ridotto rispetto alle percentuali indicate da Arera. Ciò si tradurrebbe comunque in un incremento del costo per singola famiglia.

Ciò che si può fare è intervenire ora, approfittando dei costi al ribasso, optando per il prezzo fisso in bolletta per gas e luce. Il fornitore richiede alcuni dati, così da effettuare una stima sulla base dei consumi dell’ultimo anno. Si riceverà quindi una tariffa mensile, che sarà mantenuta per i prossimi 12 mesi e poi rivalutata, al ribasso o al rialzo. Si potrà quindi approfittare di un mercato ancora “gentile” nei confronti dei consumatori, garantendosi una tariffazione vantaggiosa fino al 2024, da rivalutare per il prossimo anno, superando così le oscillazioni previste da Arera.

A ciò si aggiungono eventuali bonus per chi effettua il passaggio da un operatore all’altro, il che potrebbe rendere i prossimi mesi ancor più vantaggiosi. Lato negativo? In caso di calo o crollo dei prezzi si sarà obbligati a pagare la stessa cifra, legata a una valutazione effettuata in altro periodo. Questa, però, non sembra una prospettiva realistica al momento.