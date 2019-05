Quanto costa vedere il GP F1 di Monaco dalle tribune e dallo yacht

editato in: da

Il Gran Premio di Monaco di F1 è probabilmente uno degli eventi più affascinanti dello sport. Una gara conoscuta a livello internazionale anche dai meno appassionati e che ogni anno vede garaggiare potentissime monoposto nelle stradine del più piccolo stato europeo dopo il Vaticano.

Nato nel 1929 grazie al Presidente Anthony Noghes che ha voluto fortemente creare questa data, il circuito del Gran Premio di Monaco misura attualmente 3.340 Km. La gara “glamour” per eccellenza che suscita sempre curiosità perché porta le vetture a gareggiare in città, nelle stesse strade che la sera vengono riaperte al traffico. Anche gli assetti sono particolari perché il fondo stradale sconnesso richiede una certa altezza da terra e le curve secche impongono di diminuire il raggio di sterzata delle monoposto.

Il Gran Premio di Monaco cattura l’attenzione anche per lo scenario che prende forma ogni anno. Centinaia di vip e personaggi di spessore che decidono di attraccare nel porticciolo della città per godere dallo yacht di uno spettacolo unico al mondo. Ovviamente essendo un appuntamento storico, anche i prezzi sono in linea con il tenore di vita presente a Montecarlo. I prezzi dei biglietti vanno dai 3450 euro della Terrazza Elite ai 33 euro (sabato e solo per i bambini) del Rocher.

Sono cinque le aree dove poter vedere il GP. L’attenzione è rivolta in particolare alle Terrazze Vip con prezzi proibitivi per la maggior parte delle persone. Il pacchetto Elite resta inarrivabile, mentre un posto nella Platinum VIP Terrazza (per sabato e domenica) costa 2600 euro. Nello specifico le Terrazza Vip si dividono in Platinum Gold, Silver e quest’ultima ha i prezzi più bassi: 1699 euro per il pacchetto sabato domenica, 1459 euro per la giornata di domenica e 650 euro per la giornata di sabato.

Il settore più ricercato di questa stagione è il Bureau De Tabac che prevede ancora pochissimi biglietti nella Tribuna K. I prezzi oscillano dai 1320 euro per il Gold Package ai 253 euro per assistere alle qualifiche del sabato. Un posto nella zona piscina costa in media sui 600 euro per la giornata di domenica, mentre la Rascasse prevede posti in tribuna T a 199 euro (per sabato) ma anche prezzi che superano i 600 euro.

Per i più piccoli il costo è decisamente inferiore. Per i bambini dai 6 ai 15 si va dai 33 euro della Rocher Bambini per sabato e i 302,50 euro per la Tribuna K (superiore) per il giorno della gara.