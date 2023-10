La Ferrari vuole centrare l'obiettivo in classifica Costruttori, al COTA di Austin nel GP degli Usa darà tutto per tornare ai livelli sperati da Vasseur

Fonte: ANSA La SF-23 di Charles Leclerc

Sosta di una settimana per la Formula 1, che dopo aver raccolto valigie e ambizioni al termine del weekend in Qatar dove si è chiusa la corsa al titolo mondiale, con Max Verstappen che per il terzo anno di fila si è laureato campione, ha spedito tutto in direzione Austin. Il Circus, infatti, si trasferisce in Texas, al COTA, per il GP degli Stati Uniti che apre a un pokerissimo o di gare in tre settimane che può dire tanto ancora in ottica Costruttori.

La Ferrari vuole ritrovarsi

Cinque gare, appunto, in tre settimane, perché dal GP di Austin alla prossima sosta, quella del weekend 10-12 novembre, la F1 dovrà affrontare la gara texana con tanto di Sprint per poi spostarsi in Sud America tra Messico e Brasile (dove si correrà l’ultima Sprint della stagione. GP che potranno dire ancora tanto in ottica mondiale Costruttori, con Mercedes, Ferrari, Aston Martin e McLaren che sognano in grande alle spalle della già campione Red Bull.

Fatta eccezione per la scuderia austriaca, che tutto quello che aveva da vincere l’ha già portato a casa, tutto si gioca nelle “retrovie”, in una sorta di campionato parallelo. Hamilton e Russell proveranno a mantenere alto l’onore delle Mercedes, ma dovranno vedersela con Charles Leclerc e Carlos Sainz, senza dimenticare anche Norris e Piastri per McLaren e il redivivo Alonso in Aston Martin con Stroll.

Insomma, tanto da dire, ma poco tempo per raccogliere i frutti di un lavoro che, se non si arriva al tanto ambito obiettivo del secondo posto in Costruttori, potrebbe essere fallimentare. Si augura di poter brindare Frédéric Vasseur, team principal Ferrari, che vuole vedere una Rossa diversa.

“Ci attende una tripletta di Gran Premi molto impegnativa. Saranno cinque gare in tre settimane considerando anche le Sprint. Squadra e piloti sono dunque chiamati a mantenere altissimo il livello di concentrazione per massimizzare le opportunita’ che si presenteranno” ha detto Vasseur alla vigilia del GP degli Usa. Poi ha aggiunto: “Veniamo da una corsa nella quale abbiamo pagato a caro prezzo un problema di affidabilità sulla SF-23 di Sainz e abbiamo lavorato per fare in modo che situazioni simili non ci impediscano più di schierare al via entrambe le vetture. Dobbiamo tornare al livello dimostrato a Singapore e in Giappone, perché solo cosi’ possiamo ottimizzare la performance del nostro pacchetto e mettere Leclerc e Sainz in condizione di dare il massimo”.

F1 USA, dove seguirla

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP degli Stati Uniti? In America, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il podio di fila.

Venerdì 20 ottobre

19:30-20:30 Prove libere

23:00-00:00 Qualifiche

Sabato 21 ottobre

19:30-20:14 Sprint Shootout

00:00-01:00 Sprint

Domenica 22 ottobre

21:00 Gara