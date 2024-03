Attenzione agli orari, bisognerà puntare le sveglie presto per vedere la F1 in Australia: gli orari e dove guardare in tv e streaming il GP di Melbourne

Fonte: ANSA F1, GP Australia in tv: dove seguire in streaming qualifiche e gara

Una settimana di pausa è ormai alle spalle per la F1, che dopo la doppietta d’esordio stagionale tra Bahrain e Arabia Saudita torna a correre a Melbourne, nell’iconico Albert Park, per il GP d’Australia. Terzo appuntamento dell’anno per il mondiale, un banco di prova importante per tanti team, mentre per Red Bull continua a scricchiolare il terreno sotto i piedi dopo l’ultimo mese movimentato e le voci di rottura con Max Verstappen.

La Ferrari punta Red Bull

Neanche a dirlo, i favoriti sono loro, ma in casa Red Bull non tutto quel che luccica è oro. Anzi, il team più vincente dell’ultimo triennio sembra andare verso una crisi interna che potrebbe tradursi in problemi di pista. Certo, la superiorità della RB20 è sotto gli occhi di tutti, ma la macchina perfetta (quella del team nei box) sembra non funzionare più come una volta a causa del recente scandalo Horner che avrebbe fatto storcere il naso persino al campionissimo Verstappen.

E allora? Dopo la doppia-doppietta, con Super Max e il compagno Perez sempre a podio in ordine prima in Bahrain e poi in Arabia Saudita con le Ferrari a seguire, la pausa potrebbe essere servita agli “altri” per riordinare le idee. Soprattutto per provarci.

Perché Albert Park è la pista dove tutti possono esaltarsi, dove tutti hanno l’occasione per sognare. Dove tutti possono cercare di fare male ai propri rivali. È il caso di Ferrari su Red Bull e Mercedes, di McLaren su Aston Martin e Alpine su Racing Bulls e Williams. Insomma, un tracciato che è una seconda occasione per tutti.

Lo sarà per Ferrari, che ritrova anche Carlos Sainz dopo il ko forzato a Gedda dove a brillare è stato il giovanissimo Oliver Bearman.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali

F1 Australia, dove seguirla

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del terzo GP della stagione in Australia? Sul circuito di Melbourne all’Albert Parka, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla F1, vedrà scendere in pista anche i giovanissimi della F2 e della F3. Attenzione con gli orari, perché per vivere a pieno tutto il weekend ci sarà da fare l’alba, con la sveglia che dovrà essere puntata davvero presto.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti

Venerdì 22 marzo

Ore 2.30: F1 – prove libere 1

Ore 3.55: F3 – Qualifiche

Ore 6: F1 – prove libere 2

Ore 7.25: F2 – Qualifiche

Sabato 23 marzo

Ore 1.10: F3 – Sprint Race

Ore 2.30: F1 – prove libere 3

Ore 4.10: F2 – sprint race

Ore 6: F1 – qualifiche

Ore 12: F1 – qualifiche (replica)

Ore 14: F1 – qualifiche (replica)

Domenica 24 marzo

Ore 23: F3 – Feature Race

Ore 1.30: F2 – Feature Race

Ore 5: F1 gara

Ore 10: F1 gara (replica)

Ore 14: F1 gara (replica)