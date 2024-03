Da mercoledì 20 marzo 2024 scatta una nuova stangata per i fumatori, con nuovi aumenti dei prezzi della sigarette presso i Tabaccai. Un rincaro che tutti sapevano di dover affrontare in questo 2024 per via di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 che ha ritoccato le accise e che, inevitabilmente, si ripercuote sulle tasche dei consumatori.

Italiani fumatori che, secondo le stime, si ritroveranno a spendere quasi 100 euro un più rispetto al 2023 per poter continuare ad acquistare come sempre le loro sigarette.

Nuovi aumenti delle sigarette

La stangata arriva a fine marzo, con un nuovo aumento dei prezzi delle sigarette. Si tratta della seconda tranche dei rincari come stabilito dalla Manovra, e interessa tutti quei marchi che non erano stati chiamati in causa con gli aumenti dello scorso 2 febbraio.

Un mese e mezzo fa l’importo fisso per unità di prodotto è passato da 20,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette, che tradotto significa un aumento di circa 10-12 centesimi a pacchetto. Nel nuovo appuntamento col “fumo salato”, invece, ci sono marchi noti che aumentano anche di 20 centesimi al pacchetto.

Per chi fuma un pacchetto al giorno si tratta di una spesa di 6 euro in più al mese, 72 euro in più l’anno secondo le stime. Una spesa che, a causa dell’aumento delle accise, potrebbero portare a far ridimensionare il vizio del fumo per tanti italiani.

Quali marche costano di più

Aumenti, marca per marca, che sono consultabili sul sito dell’agenzia dei Monopoli e delle Dogane (ADM) che ha aggiornato oggi i listini dei prezzi al pubblico. Rincari che vengono annunciati anche sul sito della Fit, la Federazione Italiana Tabaccai.

Di seguito, come comunicato nel documento dell’ADM, gli aumenti previsti per il costo di alcune marche di sigarette (in ordine alfabetico e non di aumento) in Italia.

American Spirit Original Orange 6,50 euro al pacchetto;

American Spirit Original Yellow 6,50 euro al pacchetto;

Benzon & Hedges Gold 6,40 euro al pacchetto;

Camel Activate 5,70 euro al pacchetto;

Camel Blu 100’s 5,70 euro al pacchetto;

Camel Blue (cartoccio) 5,40 euro al pacchetto;

Camel Blue 5,70 euro al pacchetto;

Camel Compact 5,50 euro al pacchetto

Camel Essential Blue 5,50 euro al pacchetto;

Camel Orange 5,70 euro al pacchetto;

Camel Silver 5,70 euro al pacchetto;

Camel White 5.70 euro al pacchetto;

Camel Yellow (astuccio) 5,70 euro al pacchetto;

Camel Yellow (cartoccio) 5,40 euro al pacchetto;

Camel Yellow 100’s 5,70 euro al pacchetto;

Corset Marine 5,30 euro al pacchetto;

Corset Mauve 5,30 euro al pacchetto;

Corset Pink 5,30 euro al pacchetto;

Corset White 5,30 euro al pacchetto.

E ancora:

Glamour Blue 6,00 euro al pacchetto;

Glamour Pinks 6,00 euro al pacchetto;

Pueblo Blue 5,70 euro al pacchetto;

Pueblo Classic 5,70 euro al pacchetto;

Pueblo GT 5,70 euro al pacchetto;

Pueblo Orange 5,70 euro al pacchetto;

The King Blue 100’S 5,00 euro al pacchetto;

The King Blue 4,90 euro al pacchetto;

The King Red 100’S 5,00 euro al pacchetto;

The King Red 4,90 euro al pacchetto;

The King Silver 100’S 5,00 euro al pacchetto;

The King Silver 4,90 euro al pacchetto;

The King SSL Blue 5,00 euro al pacchetto

The King SSL White 5,00 euro al pacchetto;

The King Storm 100’S 5,00 euro al pacchetto;

Winston Blue 100s 5,30 euro al pacchetto;

Winston Blue 5,30 euro al pacchetto;

Winston Blue Super Line 5,30 euro al pacchetto;

Winston Expand 5,30 euro al pacchetto;

Winston Red 100s 5,30 euro al pacchetto;

Winston Red 5,30 euro al pacchetto;

Winston Silver 100S 5,30 euro al pacchetto;

Winston Silver 5,30 euro al pacchetto;

Winston Silver Super Line 5,30 euro al pacchetto;

Winston White 5,30 euro al pacchetto;

Winston White Super Line 5,30 euro al pacchetto.