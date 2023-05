Festa della mamma, ecco i regali last minute perfetti

Fonte: 123RF 123rf

Lo sapevate? In origine la Festa della mamma si celebrava sempre l’8 maggio. Poi, è stata fissata a ogni seconda domenica del mese di maggio, motivo per cui oggi la data cambia di anno in anno. Quest’anno è il 14 maggio. Che si tratti anche solo di un piccolo pensiero, è senza dubbio una delle feste più apprezzate dalle donne. E come ogni festività che si rispetti, è caccia al regalo last minute da parte dei figli (e dei mariti) di tutte le età.

Panico. Che fare? Cosa comprare, dove? Quanto si dovrà spendere e come risparmiare? Come sempre le possibilità sono tantissime, a seconda dei gusti. Se avete bisogno di farvi ispirare, potete dare un’occhiata su Amazon, che è sempre una certezza. In più, se siete iscritti a Prime, riuscirete a portarvi a casa un regalo in appena 24 ore, massimo 48 (se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, lo potete fare qui, con una prova gratuita per 30 giorni).

Per la scelta del regalo alla mamma 2023, dicevamo, molto dipende dai gusti. Ma dando uno sguardo ai prodotti più venduti in questi giorni, ad andare per la maggiore ci sono pensieri per il fitness e lo sport, tecnologici e per la casa. Poi naturalmente piacciono sempre vestiti, accessori, prodotti per la cura e la bellezza, libri e tantissimo altro.

I migliori regali per il fitness e lo sport da regalare alla mamma

Per le mamme atletiche super sportive, o per quelle che hanno voglia anche solo di tenersi in forma in casa, ecco alcune delle idee più cliccate:

I migliori regali tecnologici da regalare alla mamma

Per la tecnologia, sempre più donne acquistano dispositivi per la sicurezza in casa, ad esempio. È ad esempio il caso dei dispositivi Blink di Amazon, che per l’occasione della festa della mamma sono scontati di quasi la metà. Ad esempio:

I migliori regali per la casa da regalare alla mamma

Anche i regali per la casa sono gettonati: magari meno interessanti, ma decisamente utili. Ad esempio scontatissimi su Amazon ci sono questi prodotti:

I coupon da regalare per la Festa della mamma

Oppure, c’è sempre il regalo perfetto a colpo sicuro, un po’ impersonale ma decisamente azzeccato per chi non sa proprio che pesci pigliare: un coupon da spendere nel negozio preferito, oppure online sulla piattaforma più seguita si rivelerà senz’altro un’ottima scelta.

Per esempio Amazon mette a disposizione dei buoni regalo proprio per la Festa della mamma (li trovate qui), con tanto di biglietto di auguri: floreale, stellare, “animalier”, ce n’è davvero per tutti i gusti, e per tutte le tasche: si va dai 15 centesimi ai 5mila euro persino.

Li potete inviare via mail o tramite SMS, se siete più tradizionalisti inviarli per posta, oppure ancora ricaricare il saldo buoni regalo utilizzando Amazon Ricarica.

Se siete interessati a sconti e offerte su prodotti tech, iscrivetevi gratuitamente a questo Canale Telegram per ricevere ogni giorno in tempo reale le migliori offerte su smartphone, smartwatch, smart TV e tutto il meglio della tecnologia. Se volete ricevere gli sconti più interessanti su prodotti casa, iscrivetevi a questo canale Telegram.