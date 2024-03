Kim Jong-un è stato visto utilizzare l’Aurus Senat L700, un’auto blindata di lusso che il presidente russo Vladimir Putin gli ha regalato. Un pensiero costoso che il leader nordcoreano ha usato per recarsi alla cerimonia di apertura della Kangdong Greenhouse Farm vicino a Pyongyang. Si tratta del primo utilizzo ufficiale della vettura, che in passato era stata messa sotto controllo per paura di un possibile rischio spionaggio.

Infatti l’auto di lusso Aurus Senat L700 è solo formalmente al 100% russa, in realtà è costituita di elementi di molte aziende, tra cui Porsche Engineering e altre del Nord Italia.

L’Aurus Senat L700 regalata a Kim Jong-un non è però il modello classico, ma una versione speciale blindata, definita “perfetta e di cui ci si può fidare” dalla sorella del leader. L’auto, e il suo utilizzo, rappresenta la maggiore cooperazione tra i due Paesi, soprattutto perché entra in Corea del Nord sfidando le sanzioni che impedisco lo scambio di mezzi su ruote.

Kim Jong-un si fida di Putin e usa l’auto che gli ha regalato

“Il dono è una chiara dimostrazione della speciale relazione personale tra i massimi leader dei due Paesi”, ha detto Kim Yo-jong, la sorella del leader nordcoreano, in merito all’Aurus Senat. Più che il regalo, è proprio l’utilizzo del mezzo a confermare l’amicizia tra i due leader. I media del regime nordcoreano hanno raccontato l’evento e anche in Russia è stata commentata l’uscita ufficiale di Kim a bordo dell’Aurus Senat. Si tratta di un gesto piuttosto significativo, perché rompe il consueto timore del leader della Corea del Nord di subire atti di spionaggio.

Non solo, il Consiglio di Sicurezza ha stabilito che in Corea del Nord non possono essere trasportati, forniti o venduti mezzi di trasporto classificati con codice HS da 85 a 89. Tra questi rientra l’auto di lusso regalata da Vladimir Putin a Kim Jong-un. Il regalo russo arriva in barba alla risoluzione, che era stata approvata anche dalla Russia nel lontano 2017.

Che cos’è Aurus Senat L700 e quanto vale?

Un regalo o un comportamento sfacciato da parte della Russia? In ogni caso l’auto di lusso, l’Aurus Senat L700, non solo è arrivata a destinazione indisturbata, ma è stata anche sfoggiata da Kim Jong-un. Secondo il listino, l’auto ha un costo di circa 200mila euro. La versione regalata al leader nordcoreano però non è la versione tradizionale (non blindata), ma un pezzo unico pensato appositamente per lui.

L’Aurus Senat L700, anche se blindata, è un’auto di lusso, una limousine ibrida con trazione integrale da 6,6 metri. La versione speciale regalata fa parte della serie Kortez, ovvero il modello da “corteo”. Si tratta di una versione realizzata in piccola serie, che l’ente di Stato russo Central Scientific Research Automobile and Automotive Engines Institute ha definito “garage per usi speciali Gon-UST”.

Per questo la versione regalata a Kim Jon-un potrebbe essere decisamente più costosa, non solo per la fattura stessa dell’auto (modificata per venire incontro all’estetica del leader nordcoreano), ma anche per la costruzione nel formato blindato e fuori listino. Per quanto il sito dell’Aurus Motors permetta di configurare l’auto di lusso secondo le proprie esigenze, la versione speciale sulla quale viaggiano Vladimir Putin e Kim Jong-un non è visionabile o acquistabile.

Il contributo italiano ad Aurus Senat L700

L’Aurus Senat è solitamente composta da un motore sviluppato da Porsche, sul quale hanno lavorato in passato anche alcune aziende italiane. Tra queste la Fibet di Moncalieri, la Ocap di Ivrea e il centro di test ed omologazione Csi di Trofarello, oltre alla lombarda Brembo (freni) e alla veneta Blowtherm (impianti verniciatura).

L’investimento per lo sviluppo del progetto Aurus è stato piuttosto alto, nella sua variante Senat classica o berlina (denominata P600) o ancora del suv Komendant. Solo per la spesa delle aziende italiane la Russia ha pagato 14 miliardi di rubli, ovvero oltre 14 milioni di euro.