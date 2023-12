Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Trovare il regalo perfetto, che riesca a emozionare e a creare un ricordo che duri nel tempo, può spesso rivelarsi una sfida. Ricercare qualcosa di utile, bello e originale non è sempre semplice; la soluzione potrebbe essere quindi regalare delle esperienze piuttosto che degli oggetti. Uno studio dell’Università di Oxford conferma che le esperienze regalate hanno il potere di rafforzare i legami tra chi dona e chi riceve, in misura maggiore rispetto agli oggetti materiali. L’emozione vissuta nel ricevere, nel vivere e nel ricordare un’esperienza supera di gran lunga quella di qualsiasi oggetto materiale.

Per Natale esperienze sostenibili nella natura

Immaginate una notte trascorsa in una casa sull’albero, circondati dalla natura e dal fascino di un’esperienza unica. Questo regalo va al di là degli oggetti materiali, creando ricordi che durano nel tempo. Una notte in una casa sull’albero può trasformare il desiderio di vivere in mezzo alle nuvole in realtà. Per una fuga romantica circondati dalla natura, regalare una notte in un eco-chalet è un’opzione perfetta. L’atmosfera intima, il calore di un camino e la neve che cade creano un’esperienza magica. Per un’esperienza immersiva nella natura, numerosi eco-hotel, agriturismi e B&B offrono la possibilità di trascorrere una notte circondati dal verde. Questo regalo è perfetto per chi ama la natura e desidera riconnettersi con essa.

Oppure per chi cerca di sorprendere qualcuno con un’esperienza unica, regalare una notte in una casa di ghiaccio è la scelta ideale. Dormire in un igloo sotto un cielo stellato e circondati dalla neve offre un’esperienza fuori dal comune. Per coloro che praticano lo yoga o che semplicemente desiderano un po’ di relax, regalare una vacanza in un agriturismo con lezioni di yoga è un’idea unica. Meditazioni tra paesaggi incantevoli e colazioni salutari rendono questa esperienza indimenticabile.

Esperienze fuori dal comune ed eco-friendly

Per gli amanti del romanticismo, regalare a Natale un weekend eco-friendly in una struttura immersa in giardini di rose potrebbe essere un regalo unico. Un’occasione per staccare dalla routine quotidiana e connettersi con la bellezza della natura. Per coloro che sognano di vivere come principi o principesse, una notte in un castello è un’esperienza indimenticabile. Camminare tra le antiche mura, assaporare la storia e la cultura del luogo crea ricordi duraturi. In Italia ci sono tante mete dove dormire in un vecchio maniero, dalla Toscana alla Sicilia passando per il Piemonte o l’Umbria,

Per chi ama la natura, ma non vuole rinunciare al comfort, regalare una notte in una yurta offre un’esperienza di immersione totale e green nella natura senza sacrificare il lusso. Con la tendenza del glamping in aumento, regalare una notte in yurta permette di scegliere tra diverse destinazioni sostenibili in Italia. Per chi sente che la vita di città lo sta logorando, una fuga in fattoria può essere il regalo perfetto. Raccogliere olive, imparare a fare formaggio o semplicemente godersi la tranquillità della campagna sono esperienze impagabili e sempre attente alla sostenibilità. Ci sono mete sostenibili in Italia che offrono questi servizi.

Un soggiorno in spa a contatto con la natura

Nel vasto panorama dei regali di Natale, c’è sempre il rischio di cadere nella trappola dell’impersonalità. Nonostante l’affetto per il caro e tradizionale pacco regalo, l’attitudine dei Millennials e della GenZ si orienta sempre più verso l’idea di donare esperienze da vivere insieme. Quindi, se state ancora esitando sul regalo perfetto e green per la vostra persona speciale, che sia il partner, l’amico, la mamma, il papà o il coinquilino, perché non optare per qualcosa di diverso e prenotare una rilassante vacanza in una spa da sogno.

Certamente, si tratta di un investimento superiore rispetto all’acquisto di un classico cofanetto beauty o di un profumo di tendenza. Tuttavia, l’esperienza di giorni interi dedicati al puro relax, trascorsi fianco a fianco con una persona amata, è un tesoro senza prezzo. Di spa ce ne sono centinaia, da quelle in città, fino a quelle storiche, che da anni attirano migliaia di turisti. In inverno sicuramente la spa di montagna offre un’esperienza indimenticabile. Unisce il lusso del benessere con la bellezza delle montagne e la sostenibilità. Regalare un’esperienza di spa tra le vette montane permette di rilassarsi dopo un’intensa giornata di attività all’aperto.

Per Natale corsi di cucina di tutti i tipi

Per chi mostra un interesse particolare nel cibo, che sia italiana, messicana o giapponese, potrebbe essere una scelta intrigante regalare un corso di cucina che insegni a preparare ricette regionali, tortillas o ramen e gyoza. Nel caso di un amante di tagliatelle, potrebbe essere una bella idea iscriverlo a un corso di pasta fresca. Tra le varie possibilità, esistono corsi specializzati in lievitati, primi piatti a base di pesce, menù vegetariani, cucina regionale o etnica. Per chi desidera fare un regalo di Natale unico a chi ama cucinare, la ricerca di corsi specifici in base ai suoi gusti potrebbe essere un’opzione intrigante. Questi corsi non solo spiegano come cucinare diverse ricette, ma insegnano anche a ridurre gli sprechi alimentari. Riutilizzare e trasformare ingredienti e avanzi è uno dei segreti della cucina

Un’alternativa da considerare potrebbe essere un abbonamento che offre accesso a una vasta gamma di corsi online, coprendo argomenti più o meno specifici in diversi ambiti culinari. Questo tipo di regalo non solo sarà apprezzato nel lungo termine, ma potrebbe anche offrire l’opportunità di diventare il “cavia” per gli esperimenti culinari della persona a cui è destinato il regalo.

Natale 2023: esperienze sostenibili, non regali inutili

La ricerca del regalo perfetto si trasforma in un’esperienza, un viaggio attraverso emozioni e connessioni. Le esperienze regalate creano legami più forti rispetto agli oggetti materiali. Una notte in una casa sull’albero, un eco-chalet circondato dalla neve o un’immersione nella natura in una yurta diventano ricordi indelebili. Dai castelli alle fattorie biologiche, le opzioni sono varie e uniche. Evitare l’impersonalità dei tradizionali regali di Natale diventa cruciale.

Investire in una vacanza in spa in montagna offre lusso, benessere e sostenibilità. Un corso di cucina specializzato o un abbonamento a lezioni online aggiunge un tocco personale. Regalare un’esperienza green per Natale va al di là della materialità, creando legami più profondi e ricordi duraturi. Con queste idee, il tuo regalo diventerà un viaggio indimenticabile nel mondo delle esperienze sostenibili.