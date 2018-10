Esenzione ticket sanitario: perché stanno arrivando le cartelle esattoriali? Ricordiamo i veri requisiti

editato in: da

Ticket sanitari non pagati dal 2012 per eseguire esami e visite mediche. E ora sono in arrivo cartelle esattoriali per un numero che si aggira intorno alle 500.000.

Una situazione spiacevole che rischia di colpire per lo più pensionati, i quali, convinti di aver diritto all’esenzione per reddito basso, hanno autocertificato dati non veritieri. Tuttavia, non sono gli unici, molti disoccupati hanno compiuto lo stesso errore e ora il prezzo da pagare potrebbe essere piuttosto alto: la cifra da rimborsare ammonta a circa il doppio rispetto al costo del ticket e se si considera che i ticket non pagati presi in considerazione, partono dal 2012, è facile immaginare il conto salato che presto potrebbe colpire i più deboli, dal punto di vista del reddito.

Il ticket sanitario – un contributo versato dai cittadini in favore della spesa sanitaria – va pagato in casi specifici. Tra questi rientrano le prestazioni di tipo specialistico e gli esami di diagnostica strumentale, le cure termali, l’assistenza al pronto soccorso (eccetto coloro a cui viene assegnato il codice bianco), ovvero tutte quelle che non sono comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA). Lo Stato riconosce però l’esenzione del ticket sanitario a chi presenta un reddito particolarmente basso o anche a chi è affetto da specifiche patologie.

Quali sono le prestazioni per le quali non si paga il ticket sanitario? Tra queste rientrano:

trattamenti erogati durante un ricovero;

dispositivi medici per chi soffre di diabete;

prestazioni pediatriche;

prestazioni erogate per tutelare la maternità di una donna;

vaccinazioni obbligatorie;

donazione del sangue;

analisi effettuate per prevenire l’HIV;

alimenti destinati a categorie particolari, ad esempio i celiaci;

esami di diagnostica strumentale per tutelare la salute della collettività;

esami di diagnostica strumentale per la diagnosi precoce, se autorizzati dalla Regione, ad esempio PAP test o mammografia.

L’esenzione del ticket sanitario permette ad alcune categorie di cittadini di non pagare i servizi erogati dalla sanità pubblica. Le categorie che ne hanno diritto sono:

malati cronici o soggetti affetti da malattie rare;

invalidi. In questo caso l’esenzione sarà applicata alle visite specialistiche legate all’invalidità stessa del paziente;

donne in gravidanza;

coloro che devono effettuare esami per la diagnosi precoce di tumori, ovvero cancro al seno, al colon-retto, al collo dell’utero;

coloro che presentano un reddito basso e che hanno i codici: E01, E02; E03; E04.

Per chiedere l’esenzione, è necessario che il cittadino presenti la documentazione idonea e che attesti di essere in possesso dei requisiti. Nel caso di motivi legati al reddito ad esempio, bisognerà presentare un’autocertificazione con all’interno indicati i propri dati personali e il reddito del nucleo familiare. I disoccupati invece, dovranno presentare l’indicazione del Centro per l’impiego in cui si è iscritti.

E proprio le autocertificazioni, presentate con errori, possono portare al pagamento delle cartelle esattoriali. In questo senso, si esprime così il consigliere regionale Pd, Carlo Borgetti: “È necessario mettere ordine al sistema delle esenzioni dal ticket. È impensabile che debbano essere i cittadini, per lo più anziani, a certificare il proprio reddito con il rischio di sbagliare e pagare multe salatissime”.