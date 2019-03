Buoni fruttiferi postali, lo Stato può modificare i tassi di interesse

editato in: da

Fa discutere una recente sentenza della Cassazione con cui si stabilisce che chi ha investito in buoni fruttiferi postali prima del 1999 può vedersi cambiare il tasso di interesse anche in modo retroattivo. Basta un semplice decreto ministeriale e il cambio può avvenire anche senza che l’investitore venga informato.

LA SENTENZA – Il provvedimento dell’11 febbraio, emesso dalle Sezioni Unite della Cassazione, ha ribaltato una sentenza del 2007: allora la Cassazione aveva affermato che sottoscrivere un buono compreso il tasso di interesse equivale in tutto e per tutto a firmare un contratto che non può essere modificato in corso d’opera.

Con la recente sentenza, lo Stato può cambiare le regole anche in modo retroattivo e quindi cambiare i tassi d’interesse. Una pessima notizia per gli italiani che hanno investito in uno dei prodotti di investimento più usati, considerati spesso sicuri in quanto garantiti dallo Stato Italiano ed emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e per cui è possibile richiedere il rimborso del capitale investito in qualsiasi momento.

COSA CAMBIA – “Oggi la Cassazione arriva alla conclusione opposta. E quel che è peggio, per il povero risparmiatore, è che lo fa affermando espressamente di non contraddire il proprio precedente” spiega Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.

Se il tasso di interesse viene cambiato a sfavore del consumatore, i suoi Buoni vengono considerati come “rimborsati” con il tasso stabilito in origine e “convertiti in titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse”.

Resta la possibilità di recedere dal contratto, incassando quanto spetta secondo il tasso di interesse originario e più vantaggioso.