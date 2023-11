Fonte: ANSA La decisione di Poste italiane rende questa tradizionale tipologia di investimento più conveniente, in diversi casi, rispetto a Bond e Btp

Poste Italiane ha recentemente deciso di incrementare i rendimenti su alcuni dei suoi buoni fruttiferi postali, consentendo loro di raggiungere anche il 6% di rendimento annuo lordo. Questa modifica si applica in particolare ai buoni fruttiferi postali destinati ai minori. È importante notare che soltanto i maggiorenni hanno la possibilità di sottoscrivere questi buoni per conto dei minori, i quali vedranno i tassi di rendimento crescere fino al raggiungimento della maggiore età, ovvero i 18 anni.

Cosa sono i buoni fruttiferi postali

Per comprendere appieno cosa sono e come funzionano questi strumenti finanziari, occorre esaminare da vicino la loro natura. I buoni fruttiferi postali sono garantiti dallo Stato attraverso l’emissione da parte di Cassa depositi e prestiti (Cdp). Questi strumenti finanziari offrono agli investitori la possibilità di allocare cifre modeste senza dover affrontare spese di rimborso, fatta eccezione per gli oneri fiscali. A differenza dei Btp (buoni del tesoro poliennali), i buoni fruttiferi postali non sono emessi dalle banche, ma direttamente da Poste Italiane.

In Italia, i buoni fruttiferi postali rappresentano uno strumento finanziario ampiamente diffuso, con un valore complessivo di 191,5 miliardi di euro. È interessante notare che il 6% della ricchezza delle famiglie, escludendo il settore immobiliare, è investito nei risparmi postali, che includono non solo i buoni fruttiferi, ma anche i libretti, raggiungendo un valore complessivo di 90,5 miliardi di euro.

Perchè questi incrementi

L’incremento dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali rappresenta una strategia chiave per Poste Italiane, motivata da diversi obiettivi:

In periodi di incertezza economica, gli investitori tendono a cercare opzioni che offrano sicurezza unita a rendimenti appetibili. L’incremento del rendimento dei buoni fruttiferi postali è una risposta diretta a questa crescente domanda da parte degli investitori, offrendo loro una soluzione che combina sicurezza e profitto. Stimolare l’investimento a lungo termine: Grazie ai rendimenti più elevati, i buoni fruttiferi diventano più attraenti per coloro che mirano a investire a lungo termine. Questa strategia potrebbe incoraggiare gli investitori a considerare i buoni fruttiferi postali come una scelta preferita per la costruzione di un portafoglio a lungo termine, contribuendo così a stabilizzare e rafforzare la base di clientela nel lungo periodo.

Vantaggi e svantaggi dei Buoni fruttiferi

La sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali offre diversi vantaggi agli investitori. Tra questi, rientrano la tassazione agevolata al 12,5%, l’opzione di richiedere il rimborso entro i termini di prescrizione e l’esenzione dall’imposta di successione. Per procedere alla sottoscrizione, è possibile seguire una procedura telematica.

È importante notare che l’importo massimo di buoni che possono essere collocati da un singolo soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali è di un milione di euro. Questo limite mira a regolare la quantità di buoni che un investitore può sottoscrivere in un’unica giornata.

Per quanto riguarda i buoni cartacei, essi possono essere sottoscritti e rimborsati presso tutti gli uffici postali. Questa flessibilità offre agli investitori la comodità di gestire le loro transazioni in modo efficiente e accessibile, garantendo al contempo una copertura estesa in tutto il territorio.

Come si sottoscrivono

I Buoni Fruttiferi Postali possono essere attestati sia tramite documento cartaceo che attraverso registrazioni contabili, noti come “buoni dematerializzati”. Nel caso di buoni dematerializzati, è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale su cui vengono registrate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso.

A differenza dei Buoni del Tesoro Poliennali (Btp), gli investimenti nei Buoni Fruttiferi Postali offrono la possibilità di recuperare il capitale investito in qualsiasi momento, senza essere soggetti alle oscillazioni del mercato obbligazionario. Questa flessibilità è particolarmente vantaggiosa per gli investitori che preferiscono la sicurezza e la liquidità degli investimenti.

Per gli investitori più inclini al rischio, l’opzione di vendere un Btp con profitto sfruttando la volatilità di mercato può risultare più interessante. Tuttavia, cedendo anticipatamente un Buono Fruttifero Postale, l’investitore rinuncia al rendimento accumulato. È importante notare che esistono tipologie di Bfp, come il 3X2, che consentono la liquidazione anticipata dopo 3 anni senza sacrificare gli interessi maturati, offrendo così una via intermedia per chi desidera un po’ di flessibilità senza rinunciare completamente ai rendimenti.

Quali tipologie di buoni fruttiferi postali sono disponibili

Tra le principali tipologie di buoni fruttiferi postali disponibili si annoverano: