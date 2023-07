Amazon Prime Day, le migliori offerte sui tablet

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Navigare tra le centinaia di offerte tablet, e non solo, dei Prime Day di Amazon può avere un effetto stordente. In molti faticano a trovare le giuste soluzioni, che possano rappresentare un mix corretto di qualità e costo ridotto.

Chi si è preparato per tempo, ha avuto un netto vantaggio. Ciò vuol dire aver individuato un certo numero di prodotti reputati interessati, mettendoli da parte nel carrello o in una specifica lista desideri Amazon. Allo scoccare della mezzanotte di martedì 11 luglio, quindi, ha avuto inizio il controllo costante del prezzo, in attesa che cali proprio per il dispositivo scelto.

Si ricorda, infatti, che non tutti gli sconti saranno attivi fin da subito. Alcuni verranno sbloccati soltanto nel corso della giornata di mercoledì, ad esempio. Altri, invece, saranno lampo, quindi validi per poche ore. Vediamo, quindi, quali tablet suggeriamo per l’acquisto in questa doppia finestra di prezzi ribassati, da non perdere a un passo dalle vacanze.

Prime Day, i tablet consigliati

Partiamo dal tablet Lenovo M10, con display da 10.1 pollici Full HD, memoria da 64 GB e, al tempo stesso, RAM da 4GB che tiene basso il prezzo. Ottima soluzione per l’intrattenimento e poco altro, non avendo le potenzialità per un utilizzo lavorativo, per così dire. Amazon ne propone una versione esclusiva in un’eccellente colorazione “storm grey” al prezzo di 149 euro.

Vale per i tablet come per gli smartphone, Oppo convince sempre. Il suo Pad Air è particolarmente sorprendente. Ottimo rapporto qualità prezzo, audio eccellente per una visione streaming ancor più convincente, batteria da 7100 mAh e 4GB di RAM. Il tutto corredato da un design molto ben studiato e un processore Snapdragon 680 8-Core 6nm. Venduto al prezzo di 199 euro, con l’8% di sconto.

Concludiamo questa prima parte di consigli, a costi ridotti, con l’Honor Pad 8. La cifra è di 246 euro per un display da 12 pollici 2K Full View Screen, 6 GB di RAM, batteria da 7250 mAh, Snapdragon 680 e ricarica rapida.

Tablet di fascia medio alta

Al momento gli iPad di Apple non presentano sconti convincenti da poter essere posti in lista. Parliamo infatti di un abbassamento del costo di listino del 3% appena. Concentriamoci, quindi, su altri brand e modelli, come l’apprezzatissimo Realme Pad, venduto regolarmente a 290 euro e proposto con uno sconto del 31% per i Prime Day di Amazon.

Modello che vanta 6GB di RAM, display da 2K e 10.4 pollici, Quad Speakers Dolby, batteria da 7100 mAh, ricarica rapida e design super sottile.

Passiamo poi a due intriganti soluzioni Samsung. La prima è il Galaxy Tab S8 da 11 pollici. Ben 8GB di RAM e memoria da 128 GB. Si tratta di un tablet Android 12 Graphite, che registra un abbassamento di costo del 6%. Oggi è venduto a 549 euro.

Della stessa famiglia, ma con ben altre performance garantite, ecco infine il Samsung Galaxy Tab S8+. Ottima soluzione per chi utilizza questo tipo di strumento per la propria attività lavorativa. 8GB di RAM, 256 GB di memoria, display da 12.4 pollici, S pen in aggiunta e minima latenza per poter scrivere e disegnare senza ostacoli. Comoda modalità multischermo, funzione auto framing e tante altre caratteristiche allettanti. Il tutto al costo di 949 euro.

