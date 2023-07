Amazon Prime Day, le migliori offerte sugli smartphone

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: 132RF Smartphone scontati su Amazon: le offerte dei Prime Day 2023

Durante i due giorni dei Prime Day di Amazon non mancano di certo offerte per smartphone di alta fascia. È possibile risparmiare svariate centinaia di euro, a seconda delle caratteristiche di cui si ha bisogno.

Guardiamo nel dettaglio ciò che il marketplace suggerisce fin dal lancio, alla mezzanotte dell’11 luglio. Proposte che dureranno fino al termine della due giorni, ovvero alla conclusione di mercoledì 12 luglio, salvo esaurimento scorte.

Smartphone fascia alta

Dopo il boom iniziale in termini di interesse generale, gli smartphone pieghevoli hanno subito un certo calo sul mercato. Ciò non vuol dire che un’offerta come quella dei Prime Day possa essere ignorata.

Parliamo nello specifico di un taglio del prezzo del Samsung Galaxy Z Flip 4. Viene venduto attualmente a 679 euro nella versione da 128 GB, 749 euro in quella da 256 GV e 818 euro in quella da 512 GB. Per ottenere queste combinazioni di prezzo vantaggiose, però, si dovrà anche individuare la colorazione più conveniente.

Restando in casa Samsung, il piatto forte è senza ombra di dubbio il Galaxy S23 Ultra. Uno dei migliori smartphone del 2023, vero contendente sul mercato degli iPhone di Apple. La cifra prevista per la versione ricercatissima da 1 TB di memoria è di 1599 euro. Uno sconto del 6%, che diventa del 7%, scendendo a quota 1329 euro, per il modello con la metà dello spazio, 512 GB.

Dopo aver citato la casa della mela morsicata, ecco il prezzo per i Prime Day di Amazon relativo all’iPhone 14 Pro. La versione da 512 GB è calata del 12%, toccando quota 1519 euro. Stessa memoria ma per il Pro Max a 1669 euro, invece. Il massimo del risparmio è infine garantito dall’iPhone 14 da 128 GB, venduto nello store online a 1069 euro, prezzo record per il modello.

Smartphone fascia medio-bassa

Non tutti sono però alla ricerca di uno smartphone così costoso, che vanti un insieme di caratteristiche all’avanguardia. La maggior parte degli utenti si accontenta di un’ottima soluzione nella media, magari con uno o due picchi in altrettanti ambiti hardware o software.

Nei mesi scorsi si era parlato enormemente del Nothing Phone, a metà strada tra proposta allettante e trovata commerciale geniale. Oggi è disponibile con uno sconto del 33%, al costo di 329,99 euro. Parliamo ovviamente della prima versione, che alcuni hanno preso anche per semplice collezionismo.

Caratteristiche e prezzo giusto, poi, per il Realme GT Master Edition, in grado di soddisfare davvero tutti al prezzo di 229,99 euro, con uno sconto Amazon del 34%. Un’offerta da non perdere, di certo, con ottimo processore, ricarica lampo e display AMOLED Fullscreen 120 Hz.

Guardando al Samsung Galaxy A54, invece, troviamo un modello che non fa rimpiangere in alcun modo le soluzioni d’alta fascia. Dall’ottima fotocamera alla resistenza all’acqua, fino al supporto eSIM e non solo. Un vero tormento per la concorrenza, soprattutto al prezzo Prime Day di 369 euro. Da non perdere.

Concludiamo questa carrellata di smartphone di cui approfittare con Poco X4 GT 5G. La versione da 256 GB è venduta al prezzo di 279,90 euro, il che registra il 34% di sconto. Tutte le caratteristiche al posto giusto, il che lo rendono il regalo ideale, per sé o i propri cari. Un assoluto best-buy.