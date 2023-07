Amazon Prime Day, le migliori offerte sugli smartwatch

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: iStock Prime Day, trovare i migliori smartwatch al miglior prezzo su Amazon

Quando si parla di tecnologia indossabile si fa riferimento principalmente agli smartwatch. Siamo ancora distanti da soluzioni ben integrate nel nostro vestiario, che non siano semplici esperimenti. In attesa che la realtà raggiunga la fantascienza proposta al cinema, proviamo a dare uno sguardo alle offerte più interessanti dei Prime Day di Amazon per gli “orologi intelligenti”.

Le soluzioni sono svariate, sia in termini di prezzi che di capacità. Andare necessariamente a caccia dell’ultimo modello o di un particolare brand non ha senso, nel caso in cui non si abbia realmente bisogno di determinate caratteristiche. Ecco una guida rapida e completa per muoversi con agilità tra le varie proposte del celebre marketplace, così da individuare la soluzione più adatta a sé e al proprio stile di vita.

Prime Day: smartwatch eleganti in offerta

Nella nostra analisi alle migliori offerte si smartwatch su Amazon, durante la due giorni dei Prime Day, partiamo con modelli da uso quotidiano e per occasioni speciali. Orologi dal gusto fine, che badano soprattutto all’estetica, senza però disdegnare alcune caratteristiche chiave.

Il Samsung Galaxy Watch5 da 40 mm è altamente consigliato. Permette di monitorare i propri segni vitali, così da essere certi di non essere sotto eccessivo sforzo o altro. Vanta anche un fitness tracker e soprattutto una batteria dalla lunga durata. Eleganza e software molto fluido. Combo davvero intrigante al prezzo di 170 euro.

Passiamo subito al mondo Apple, che in termini di smartwatch è riuscita a imporre come sempre le proprie linee. Proponiamo l’Apple Watch SE di seconda generazione da 40 mm, con cassa in alluminio. Decisamente alla pari della versione standard, con connettività LTE, essendo la versione Cellular, così da agire al meglio anche a distanza dal proprio iPhone. Il tutto a 307 euro.

Proviamo a scendere di prezzo in maniera sensibile, così da garantire soluzioni per tutti, anche per chi vuole soltanto un orologio digitale sempre connesso. Perché non provare l’Amazfit Bip U al costo di 33,90 euro. Svariate le funzioni, dal monitoraggio del sonno al contapassi, dalla ricezione di notifiche al cardiofrequenzimetro. Inoltre è impermeabile 5 ATM.

L’alternativa è l’Oppo Watch Free a 59,99 euro. Molto elegante nel design, vanta un display AMOLED, Bluetooth 5.0, ricarica rapida e ben 14 giorni di autonomia. Davvero niente male e con un ghiotto 40% di sconto.

Smartwatch sportivi su Amazon

Se si parla di orologi sportive è difficile non citare nel gruppo il brand Garmin. In merito citiamo il modello di smartwatch Instinct 2S da 40mm. Un design molto d’avventura, con autonomia di ben 21 giorni. Al suo interno numerosissime app da poter scaricare, GPS, tracker dell’attività sportiva e delle condizioni fisiche, 24h al giorno e 7 giorni su 7, e molto altro. Pacchetto completo a 209,90 euro, con il 15% di sconto.

Completiamo l’analisi degli smartwatch più invitanti, tra quelli scontati nei Prime Day Amazon con un Amazfit T-Rex Pro. Impermeabile fino a 10 ATM, vanta ben 100 modalità sportive tra le quali poter scegliere, GPS, cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno, contapassi, ottimo display AMOLED da 1.3 pollici, design accattivante a dir poco e autonomia per ben 18 giorni di attività. Come avere un assistente personale al polso durante le avventure in natura e le sessioni d’allenamento in palestra. Oggi al costo di 119,90 euro.

Tutte le offerte sono valide solo per gli abbonati ad Amazon Prime: iscriviti gratis per 30 giorni