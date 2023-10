Fonte: 123RF Quali sono gli smartwatch migliori a meno di 200 euro.

Sono diventati nel giro di pochi anni un accessorio indispensabile e alla moda, sia per chi non può fare a meno di rimanere connesso sia per chi invece desidera staccarsi dai dispositivi senza rinunciare però a tenere sotto controlla la propria vita digitale. L’avrete già capito: si parla degli smartwatch, gli orologi intelligenti che, grazie alla connessione bluetooth, sono ormai estensioni dei telefoni. Entrati nell’uso quotidiano grazie agli appassionati di sport, che li utilizzano per monitorare la salute e i propri progressi, gli smartwatch sono ormai un must have anche per chi non è mai entrato in palestra. Ecco i migliori sotto i 200 euro, da acquistare grazie ai grandi vantaggi di Amazon Prime.

Perché acquistare uno smartwatch a meno di 200 euro

I dispositivi tecnologici indossabili sono ormai compagni di vita di tantissime persone. I modelli top di gamma arrivano a costare quanto veri e propri smartphone, replicandone tutte le funzioni, o quasi, in piccoli gioielli tecnologici da portare al polso.

Non è necessario però spendere centinaia di euro per uno smartwatch dotato di tutte le funzioni. Prima di vedere l’elenco dei migliori sotto i 200 euro da acquistare su Amazon approfittando della Festa delle Offerte Prime, degli Amazon Days e del Black Friday, è bene ricordare cosa è possibile fare con un orologio intelligente.

Il monitoraggio delle metriche vitali, come il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno del sangue, è uno dei motivi principali per cui sempre più persone decidono di acquistare uno smartwatch.

L’accelerometro e il GPS integrati consentono di tenere traccia dei passi e delle calorie perse, mentre i sensori che sono a contatto con la pelle, sempre più avanzati, sono in grado di analizzare la qualità del sonno.

Lo smartwatch è un utile alleato non solo durante le attività sportive, ma anche nella vita quotidiana, grazie alla possibilità di guardare le notifiche dello smartphone direttamente dal polso, decidendo se utilizzare il telefono o ignorare le tante comunicazioni, spesso inutili, che riceviamo durante la giornata.

Gli orologi intelligenti funzionano ovviamente come timer, sveglia e cronometro, e offrono spesso la possibilità di controllare la temperatura e le condizioni meteo esterne. I modelli più avanzati hanno anche assistenti vocali integrati, come Alexa.

L’aspetto più divertente degli smartwatch è però rappresentato dalla possibilità di avere infiniti orologi in uno: a prescindere dal modello è sempre possibile cambiare il quadrante, scegliendone colori, forme, carattere e informazioni in evidenza. Inoltre la maggior parte dei modelli arriva a casa con diversi set di cinturini, da sfoggiare in base all’occasione e alla necessità.

I migliori smartwatch a meno di 200 euro su Amazon

Tra i modelli più interessanti di smartwatch a basso costo su Amazon c’è l’Amazfit GTR 3 Pro, che permette, oltre alle funzioni base, di effettuare chiamate via bluetooth e riprodurre musica. Monta l’assistente vocale Alexa, che permette di non toccare il seppur comodo display AMOLED da 1,45″.

Per chi non vuole rinunciare alla bellezza di un classico orologio da polso, ci sono modelli che strizzano gli occhi all’analogico e si sposano benissimo con le funzioni smart. È il caso del Fossil Gen 6 da uomo, che tra l’altro permette di pagare con un tocco con la tecnologia NFC.

Il Fossil Gen 6 ha anche una più colorata e più delicata linea femminile, anch’essa all’avanguardia grazie al sistema operativo di casa Google Wear OS, compatibile sia con gli smartphone Android che con gli iPhone, e l’innovativo display sempre acceso.

Gli amanti delle attività outdoor, degli sport estremi e dei viaggi al riparo dalla tecnologia non possono non rimanere affascinati dal Garmin Instinct che si ricarica con la luce del sole e garantisce fino a 54 giorni di autonomia. Costruito rispettando gli alti standard militari, è davvero indistruttibile.

Piccola chicca da aggiungere alla lista di acquisti di Amazon sono gli smartwatch Tensky, dalle forme al limite del plagio con i ben più famosi e costosi Apple Watch. Come le loro controparti griffate hanno un insieme di funzioni incredibili: permettono di effettuare chiamate via bluetooth e arrivano a casa addirittura con dei giochi preinstallati.